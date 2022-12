Muchos se han preguntado por qué las hijas de Diego Maradona no apoyaron públicamente a Argentina en el Mundial Qatar 2022. En las últimas horas, Ángel De Brito reveló en LAM el verdadero motivo por el que Dalma y Gianinna Maradona no alentaron a la Selección durante este desafío.

"Aclaro que hablé con Dalma por el tema de la Selección y la Copa. La gente decía en las redes que por qué Dalma y Gianinna no salen a bancar a la Selección. Yo tengo contacto con Dalma, no con Gianinna. Ella me dijo: 'Obviamente, yo aliento a la Selección, subí cosas, lo que pasa es que no publiqué todo lo que hacía en mi casa como subo lo que hago con mi hija’”, partió comentando Ángel De Brito.

Dalma y Gianinna Maradona.

Ante esto, Yanina Latorre intervino filosa como siempre y cuestionó la actitud de las hijas del “Diez”. “Yo en este sentido banco a la gente. La era de Diego Maradona terminó. Diego no está más, fue un grande, la rompió, se le hicieron millones de homenajes. Realmente, la historia de Gianinna en la que reclama que Brasil le haya hecho un homenaje a Pelé. Pelé está mal de salud y está vivo”, apuntó.

Seguidamente, De Brito intentó defender a Dalma y a Gianinna, alegando que era el primer mundial sin Diego Maradona. Además, leyó textualmente el mensaje que le envió la actriz de 35 años: “Si no lo subo a las redes, quiere decir que no pasó. ¿No alenté a la Selección porque no lo subí a las redes? ¿Mis hijas no existen si no las subo a las redes? Tendría que ser más activa en las redes”, decía el texto que leyó el presentador de LAM.