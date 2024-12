Dalma Maradona, actriz e hija de Diego Armando Maradona, estuvo presente en el ciclo de entrevistas que realiza Infobae bajo la temática “Y sí, soy mamá” y confesó algunas cosas sobre sus hijas, Roma y Azul, fruto de su amor con su esposo Andrés Caldarelli.

Entre sus confesiones, contó el vínculo que tiene Roma, la más grande, con su abuelo, y expresó que le sorprende el amor y la mención constante que tiene con Diego, sobre todo teniendo en cuenta el poco tiempo que compartieron juntos: “Muchas veces me pregunto de dónde salió porque tampoco es que lo vio tanto tiempo. Era mucha videollamada en la pandemia”.

Además, detalló algunas anécdotas graciosas protagonizadas por su hija y su papá, que se quedaba conectado a la pantalla esperando que Roma vuelva de jugar para seguir hablando con ella: “Estaba mi papá. Roma lo había dejado ahí. Le dije ‘pa corta’. Y me dijo ‘no, me dijo que ahora vuelve’. Pero había pasado una hora y cuarto, estaba jugando con los muñequitos. ‘Ya está, cortale’, le avisé y me respondió ‘no, por si vuelve’”

Así, contó que si bien no se vieron muchas veces, por la pandemia y el fallecimiento de Maradona, el abuelo y su nieta establecieron un vínculo que persiste hoy en día en la memoria de la familia.

Azul, la hija menor de Dalma Maradona.

Dalma Maradona contó por qué no muestra el rostro de sus hijas

También, Dalma aprovechó para contar por qué no expone los rostros de Roma y Azul, y aseguró que es una decisión que tomaron en conjunto con Andrés: “Lo hablamos un montón y para él era muy importante que sus hijas hagan las mismas cosas que cualquier persona, que pueda ir por la calle y estar tranquilas, subirse a un colectivo y que nadie las esté mirando”.

Dalma Maradona confesó por qué no muestra el rostro de sus hijas.

También, reflejó la necesidad que tienen con Andrés de mantener a sus hijas lejos de las críticas de las redes: “Lo que me terminó de convencer son los comentarios que pone la gente en las redes. No sé si quiero que le critiquen el vestido que tiene puesto, la cara que tiene, el peinado. Esa parte no me gusta tanto. Mientras las pueda preservar de todo eso, creo que tengo ganas de hacerlo”.

Por su parte, Dalma también comparó la situación de Roma y Azul con su propia infancia, y sostuvo que ella “conoce” ese tipo de exposición, que no quiere lo mismo para sus hijas, y por eso también elige mantenerlas fuera de la vida pública y lo mediático.

Dalma Maradona y Andrés Caldarelli.

En este sentido, festejó su maternidad y aseguró que ser madre la ayudó a “valorar” más a su propia mamá, Claudia Villafañe: “Hay algo de la Tata que a mí siempre me da mucho amor cuando la escucho y que lo sigue diciendo hasta el día de hoy: ella dice ‘yo nací para ser mamá’”.

Sin embargo, señaló que si bien ama ser madre, se diferencia de Claudia en ese sentido: “Yo amo a mis hijas, pero yo no nunca diría esa frase. Me encanta ser mamá, pero también me gusta actuar, me gusta trabajar de lo que me gusta y no por eso soy menos madre”.

Según Dalma Maradona, Claudia Villafañe asegura que nació "para ser mamá".

Así, Dalma Maradona confesó todos los detalles sobre cómo lleva a cabo la maternidad, habló del amor que siente por sus hijas y explicó las medidas que toma para mantenerlas alejadas de la exposición que ella sufrió en su infancia, con el objetivo de que puedan vivir una vida “normal”.

