Dalma y Gianinna hicieron una fuerte amenaza a 4 meses de la muerte de Diego Maradona

En el día de ayer se cumplieron 4 tristes meses desde la partida hacia la eternidad de Diego Armando Maradona y mientras la junta médica designada sigue investigando si hubo mala praxis y todos los responsables tratan de despegarse del tema, Dalma y Gianinna Maradona, las hijas del astro y Claudia Villafañe siguen buscando justicia e hicieron una dura advertencia en sus historias de Instagram.

En su cuenta, Dalma escribió: "A 4 meses les digo a todos que no voy a parar hasta verlos presos. ¡A TODOS! Me van a tener que matar para que me calle la boca. Y los voy a nombrar a todos esta vez. Mafiosos HDP no les tengo miedo...". Por su parte Gianinna replicó la historia y sumó: "Yo tampoco. Y si lo público es lo que más te molesta, allá voy. Me das asco, vos y tu mierda de speed. Me van a tener que matar a mi también", escribió ella ¿dedicado a Matías Morla?

Sin hablar con la prensa según Ángel de Brito ellas lo harán cuando la junta médica se expida y de certezas de por qué y en qué circunstancias falleció Diego Maradona. Mirá los amenazantes mensajes de las hijas del "Diez".

Fuertísimos audios de Charly, la mano derecha de Diego Maradona

Carlos Ibañez, más conocido como Charly, era uno de los hombres recurrentes y mano derecha de Diego Armando Maradona y hoy está siendo estudiado por la Justicia por unos audios en los que habla con el doctor Leopoldo Luque donde señala como estaba al tanto de las combinaciones de pastillas, alcohol y marihuana que consumía el astro mundial.

“Está tomando siempre 4-4-4. Serían 16 pastillas. Él tomaba quetiapinas, 3 osmid, 3 alplax uno y alplax dos. Es una cosa de locos. A la noche probamos así”, se lo escucha a Charly, quien en Telefe Noticias que elaboró el informe también cuenta que es primo de Rocío Oliva y vivió junto a Diego los últimos dos años.

“Hoy después de la comida se tomó media copita y ahora después de la cena, media copita más. Se fue a acostar, tomó las pastillas para descansar y quedó knockout. Se fumó un fasito y quedó dormido. Un señor inglés, doc. Venimos genial”, dice.

“El problema es que Charly le da las pastillas dos veces. Diego le dice ‘dame cuatro pastillas rosas y le da cuatro pastillas’. Quieren que se mame el chabón, ¿me entendés? Porque se mama y duerme 3, 4 horas y estos locos descansan”, dice Nicolás Taffarel, el kinesiólogo de Diego, en diálogo con Luque. “Ni siquiera me favorece como médico, está todo el día borracho”, fue la respuesta del médico