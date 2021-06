Damián Betular y el tierno mensaje a Agustina Fontenla

Damián Betular también se destacó como uno de los jurados estrella de Bake Off, allí compartió momentos con Agustina Fontenla, quien murió este jueves a causa de coronavirus. Al conocer la noticia, el reconocido pastelero se pronunció en las redes sociales con un afectuoso mensaje a la joven.

En la edición del 2020, Agustina Fontenla llegó a Bake Off y logró demostró que la pastelería es su pasión, sumado a la prolijidad y desempeño en cada preparación que había. Por tal motivo, se ganó la admiración no solo de sus compañeros sino también del jurado, entre esos el de Damián Betular.

El sentido homenaje de Damián Betular a la joven de 31 años.

De es manera, Damián Betular usó sus redes sociales para despedirse de quien había hecho reír a miles de espectadores y en especial, a todos los que la rodearon durante su participación en Bake Off.

En las últimas horas trascendía la noticia sobre el estado de salud de Agustina Fontenla, la ex participante de Bake Off, de 31 años, que estaba internada en una clínica de Viedma por coronavirus. Finalmente su cuadro empeoró y murió esta madrugada. Sus amigos y ex compañeros del reality la despidieron en redes; entre ellos Paula Chaves, conductora del ciclo de pastelería.

"Hasta Siempre Agus...QEPD Un Beso y Abrazo enorme a su Familia y Amigos... que triste Noticia...", escribió desde su cuenta oficial en Twitter Paula Chaves, donde un montón de seguidores del show expresaron su dolor y condolencias a la familia.

La familia de Agustina Fontenla emitió un comunicado que se difundió esta mañana a través de la empresa encargada del sepelio: “Agustina Soledad Fontenla falleció en Viedma a los 31 años. Si familia participa del fallecimiento y comunica que sus restos serán trasladados a Parque de Paz para su cremación”.

Abogada de profesión (se había recibido en 2015 en laUniversidad Nacional del Sur de Bahía Blanca), la joven había encontrado su verdadera vocación en la pastelería. Durante su paso por el Bake Off logró ganarse el cariño de sus compañeros con quienes terminó siendo muy amiga.

Entre ellos, Angelo Pedra, que también despidió a Agustina Fontenla en las redes: "Te amo amiga. Mi máxima referente para siempre. Descansá, te voy a extrañar mucho"