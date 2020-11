Daniela Herrero está embarazada

A los 35 años, Daniela Herrero se convertirá en mamá por primera vez. En su cuenta de Instagram compartió la primera foto con pancita y agregó que ya estaba transitando la semana número 20, por lo cual, la cantante estaría transitando el sexto mes de embarazo.

En pareja con Nicolás Ortega, técnico en sonido y grabación, la actriz vive este gran momento con una paz que, según contó alguna vez, le costó mucho encontrar. Hoy la vida volvió a florecer y Daniela decidió contar a sus miles de fanáticos.

A fines del 2019, Daniela abrió su corazón y dio una nota en la que profundizó en la crisis personal que vivió en el momento cumbre de su carrera. Fue en la ápoca en la que sus canciones se escuchaban en todas partes y ella grababa la tira 'Costumbres argentinas' pero estaba muy lejos de ser feliz.

"En un momento querés patear el tablero y decir basta. Me costaba la decisión porque amo lo que hago, amo la música, amo el arte. Entonces, no me veía haciendo otra cosa. Me fui en un momento por otro camino, por el camino de la actuación, que también me gusta, pero siempre vuelvo a sacar discos, a hacer música; me sale naturalmente. Yo creo que eso me pasó por todo esto que te digo, y porque me parece que adaptarse a una situación que es poco común, o por momentos antinatural. Hacer notas, ir a tocar, que te conozca mucha gente, que la gente cante tus canciones; todo eso es hermoso pero también, por momentos, es abrumador", aseguró en una entrevista del 2019.