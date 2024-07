De Zaira Nara a Nati Jota, el estilo denim que eligen las famosas

El denim es una tendencia que se está haciendo notar nuevamente. Si bien nunca se fue del todo, son muchas las famosas que lo eligen para armar sus looks a la moda. Zaira Nara es un gran ejemplo de esto, la modelo, que cuenta con outfits icónicos y siempre va muy bien vestida, elige el denim para su día a día.

Nati Jota, Brenda Gandini y Mica Vázquez son tan solo algunos ejemplos de las celebridades que estan eligiendo el estilo denim para confeccionar sus outfits.

Estas son las prendas denim que las famosas más eligen

Rachel Lavitman, creadora de Rad Denim, cuenta cuáles son las prendas más solicitadas por las famosas y algunas formas de combinarlas para crear distintos looks, ya sean para ir a la oficina como para pasar unos días en la playa.

Brenda Gandini

Hace unos años se pensaba que nos despedíamos para siempre de los skinny jeans para remplazarlos por otros diseños como los “Wilde Leg”, que tienen a diferencia de los primeros un corte más ancho en el área de las piernas. Zaira Nara, Mica Vicciconte y Nati Jota eligen los Wilde Leg y los combinan con distintas prendas para generar looks nocturnos, playeros y para el día.

Nati Jota

Zaira Nara

Mica Vicciconte

Las polleras de denim son otra prenda que se vio muy presente en estas vacaciones y que seguirá popularizándose, “Es perfecta por su versatilidad para armar distintos looks tanto de fin de semana como para ir a la oficina”, afirma Lavitman.

Ailén Bechara, es una de las famosas que, visto esta prenda, utilizando la versión larga de la pollera denim y un top del mismo tono.

Ailén Bechara

Siguiendo con el estilo veraniego, el jean de color blanco es algo que no puede faltar en el armario, y así lo demostró Eva Bargiela que usando este jean sobre un bikini y un sombrero cowboy creo un outfit playero.

Eva Bargiela

Esa no es la única forma de usar un jean blanco, otra opción más para el invierno, es con unas botas y un suéter, con estos se puede jugar con los colores o quedarnos con el blanco y negro como Mica Vázquez.

Mica Vázquez

Algunos cortes más cómodos son el mom jean, como lo elige Maipi Delgado, marcando su figura con un jean en un tono gris desgastado. Otro ejemplo son los Jeans elastizados que habían quedado un poco olvidados con tanto jean rígido que se estaba viendo.

“Al ser elastizados se ajustan perfectamente al cuerpo. Son un clásico para tener en nuestro vestidor tanto en blanco como negro”, comento Rachel Lavitman, estos pueden ser tanto skinny jeans como wild leg, y combinándolo con distintos accesorios o zapatos se pueden generar tanto look formal como más informales.

Una opción ideal para aquellos que quieren lograr un estilo más descontracturado son los enteritos de denim. Hay versiones tanto cortas para utilizar cuando hace un poco más de calor, como largas por si el clima no se encuentra tan agradable. Algunas de las celebridades que eligen esta alternativa son Nati Jota y Mica Vázquez, quienes son fans de estas prendas.

Nati Jota

Mica Vázquez

Esta tendencia está tomando mucha relevancia y se seguirá viendo en las próximas temporadas.