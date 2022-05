Débora D´Amato confirmó que está de nuevo embarazada.

La periodista Débora D´Amato anunció que está embarazada de su segundo hijo. La panelista lo reveló en Instagram con unas imágenes que muestras su adelatantada pancita de casi 12 semanas de gestación. "Te esperamos con toda la esperanza de universo, amor mío", comentó junto a las fotos.

Débora D´Amato dio detalles para sus compañeros de "A la tarde", programa del cual hace parte; pero que, por vacaciones, no ha estado en los últimos 15 días. Sobre el sexo del bebé, la periodista aún no tiene información. Todos, incluyéndola a ella misma, se sorprendieron de lo pronto que salió la pancita. "Mi médico se rio de mí y me dijo que si no eran lentejas".

"En semanas vamos a saber que sexo es. Hoy llegué, me hice una ecografía y cuando la vi, me largue a llorar. ¡Ya está todo armadito!", contó muy emocionada la periodista.

Débora hizo una breve comparación de cómo transita su actual embarazo con relación al primero, el de su hija Lola, y contó que su primer embarazó "Fue terrible", y agregó: "¡Preguntame qué no nmo tuve que es más fácil!".

Así reaccionaron algunas famosas ante la noticia de Débora D´Amato

Una vez Débora reveló su estado de embarazo, varias famosas como es el caso de Mica Viciconte, Evelyn Von Brocke, Belu Lucius y Noelia Marzol, entre otras más, reaccionaron ante la inesperada noticia. "Felicidades, Debo", le escribió Belu y Evelyn.

Noelia Marzol fue mucho más efusiva y con una importante exclamación, dejó ve su sorpresa: "¿Qué? Me vuelvo loca. Felicidades Deby. ¡Qué linda noticia!". De esta forma, varias famosas y famosos saludaros a Débora D´Amato al saber de su avanzado embarazo.