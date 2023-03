Delfina Cháves se luce como protagonista de Ringo: "Es un mito y una leyenda"

Cuando audicionó para el personaje, Delfina Chaves usó vestuario de la época, un costumbre que mantiene como regla. “Fue importante para sacarme de mí misma”, afirma la actriz que en “Ringo. Gloria y Muerte”, la nueva serie original de Star+ sobre la vida del mítico boxeador Oscar ‘Ringo’ Bonavena, interpreta a Dora Raffa, la mujer del carismático peso pesado argentino.

“Tuve la oportunidad de conocerla, por lo que estoy inmensamente agradecida a la producción. Nos recibió su hijo, Ringuito (Natalio), en su restaurant, donde comimos espectacular. También estaba la hija de Ringo, Adriana. Y lloré al conocer a Dora, lloré mucho. Nunca había interpretado a una persona real, una que esté viva. Es una responsabilidad encarnar a un personaje que sabés que luego va a verte. No me alcanzan las palabras para describir a Dora: luminosa, plantada, con la sabiduría de una mujer que ha visto y pasado mucho”, detalla Delfina sobre el encuentro con la gran compañera del pugilista que en los 70 enfrentó a Muhammad Alí y supo construir su fama más allá del ring gracias a su carisma, desfachatez y timing mediático. Un “héroe del pueblo” y showman venerado por miles de fanáticos que conectaron con su historia de superación y ascenso, y fuera asesinado en Nevada, Estados Unidos.

“Siento muchísimo respeto hacia la historia de Dora, y cómo se ocupó de sus hijos tras todo lo que tuvo que pasar. No la tuvo nada fácil. Y la verdad es que con Dora nos matamos de la risa ese día. No sabía que presente llevarle, no le quería comprar algo. Y mi mamá, que siempre para mi cumpleaños me prepara un tiramisú, me hizo uno para Dorita. Esedía la escuché muchísimo y le pedí permiso para interpretarla, le dije que esperaba estar a la altura”, continúa la actriz. Compuesta por siete episodios de 40 minutos, la serie sobre Bonavena se estrena el 24 de marzo en Star+ y tiene en la piel del boxeador a Jerónimo Giocondo Bosia.

“Ringo es un personaje que se convirtió en leyenda y de forma muy justa. Ringo es mito, por eso entiendo la gran cuota de reserva que tiene su familia. Porque hay algo de querer cuidar lo que ellos vivieron como intimidad. Es una historia que tuvo un final no feliz. Una familia que perdió un padre, un marido, un hijo. Ellos saben lo que pasó y eso les pertenece. Pero Dora me contó anécdotas para matarse de risa. Sobre los regalos que traía de sus viajes, los animales que metía en la casa y cómo era como pareja y padre. En sus ojos se veía mucho amor y un gran dolor en partes iguales”, explica Delfina.

“También hay grandes licencias poéticas y no deja de ser una ficción. El personaje de Dora las tiene (...) creo que hay que contar a mujeres fuertes, desde los lugares de fortaleza que cada una sabe ocupar. Porque no se trata del estereotipo de la mujer que puede con todo, que nunca se quiebra o llora. Yo le escapo un poco a esa imagen de mujer empoderada, de súper heroína. No me ha tocado ningún personaje que sea así y tampoco creo que lo haría, porque me parece que no es real. Eso no es fortaleza. Es importante contar las historias de mujeres que hicieron con lo que tenían lo que pudieron y aún más. Mujeres fuertes hubo siempre ”, concluye Chaves, actriz cuya proyección internacional no se detiene.