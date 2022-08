Denise Dowse de Beverly Hills 90210 está en coma por una meningitis

Denise Dowse (64), actriz de la famosa serie de los 90's Beverly Hills 90210, está en coma por una meningitis.

Así lo aseguró su hermana a través de sus redes. Tracey Dowse, publicó un posteo donde dio detalles del drama que está viviendo la artista.

"Pido que me ofrezcan apoyo y oraciones a mí y a mi hermana, y a mi única familia inmediata Denise Dowse. Ella está actualmente en el hospital en un coma provocado por una forma virulenta de meningitis. Sus médicos no saben cuándo saldrá del coma, ya que no fue inducido médicamente", escribió la hermana de Denise Dowse en una parte de su posteo.

Luego, Tracey Dowse agregó: "Es una actriz y directora vibrante que debería tener muchos años por delante. Los pensamientos, las oraciones y el apoyo son muy apreciados".

Uno de los actores que comentó el mensaje fue Ian Ziering, quien fue parte del elenco de Beverly Hills 90210: "Enviando oraciones y esperanzas de que los próximos días sean mejores".

Los protagonistas de Beverly Hills 90210.

Otra triste noticia que envolvió a un actor de la serie

El lunes 4 de marzo de 2019, murió Luke Perry, el icono de la televisión que saltó a la fama en la serie "Beverly Hills 90210", al ser víctima de un derrame cerebral masivo, según informó TMZ.

El actor ingresó a urgencias del Hospital St. Joseph en Burbank, el pasado miércoles tras sufrir una descompensación cuando se encontraba en su casa de Sherman Oaks, California.

Sus representantes dijeron que los médicos habían sedado a la estrella, con la esperanza de darle a su cerebro la posibilidad de recuperarse del trauma. Sin embargo, parece que el daño fue demasiado extenso, publica TMZ. Tras conocerse que Perry estaba muy grave, sus compañeros de la serie, se pronunciaron en redes sociales, mandando ánimos y apoyo al intérprete, de 52 años.

Luke Perry.

"La familia agradece las muestras de apoyo y las oraciones ofrecidas a Luke desde todo el mundo. Ahora solicitan respetuosamente privacidad en este momento de gran duelo", expresó un vocero de la familia.

Recordemos que en Beverly Hills 90210, Perry interpretó al estudiante de secundaria Dylan McKay durante 10 temporadas. El intérprete nacido en Ohio en 1966 además apareció en películas como Buffy la Cazavampiros, 8 Seconds y The Fifth Element, entre otras.

También prestó su voz para dibujos animados como Biker Mice from Mars, Mortal Kombat: Defenders of the Realm, The Legend of Calamity Jane, y The Incredible Hulk, entre otros.