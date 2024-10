El descargo de Facundo Bono, el hijo de Martín Demichelis, tras conocerse su historia de vida: "Lo peor ya pasó"

En medio de rumores de separación entre Evangelina Anderson y Martín Demichlis, el jueves por la noche se dio a conocer la existencia de un cuarto hijo del DT. Se trata de Facundo Bono, de 26 años, quien habría comenzado a tener una relación con su padre en 2022, luego de que confirmaran el parentesco con una prueba de ADN. Ante las distintas versiones del vínculo, el joven decidió contar su historia.

Facundo Bono hizo su descargo sobre su vínculo con Martín Demichelis

Hasta el momento, la historia del primer hijo de Martín Demichelis era desconocida. El nombre de Facundo Bono comenzó a resonar en medio de rumores de separación del DT con Evangelina Anderson, con quien está en pareja desde el 2007. Ahora, el joven se volvió protagonista de todas las noticias. Fue en LAM (América) que se indicó que el exjugador no supo hasta hace pocos años de su existencia.

En este contexto, Facundo decidió romper el silencio y lo hizo mediante Twitter. En un largo descargo, el joven cordobés indicó que tiene un padre que siempre le dio todo. Pero que en 2012 comenzó a tener dudas sobre su identidad y no fue hasta el 2019 que pudo conocer la verdad: su padre biológico es Martín Demichelis.

“Sí, soy el fucking bastardo primogénito de Martín Demichelis. No es algo nuevo para mi. Creo que lo peor ya pasó. La duda no me dejaba dormir, me destrozaba por dentro. La trompada más dura era verme al espejo y entender que vivía en una realidad sujeta a la mentira”, afirmó el joven. En ese sentido, indicó que cuando él supo la verdad, el ex River se comunicó con él y comenzaron a tener una relación a distancia, ya que fue en el momento de la pandemia por el coronavirus,

A partir de ese momento, la relación fluyó y la vuelta a la argentina de Martín para trabajar en River fue de gran beneficio para el vínculo. "Bastián era mi mayor interés porque tener un hermanito varón me hacía mucha ilusión. La verdad es que al pendejo lo quiero una banda. Las más peques son las más dulces. Eva me sorprendió con su calidez genuina. Con mensajitos me transmitió cariño y tranquilidad”, describió el joven toda la familia.

Por último, el joven desmintió que recibe dinero por parte de Martín desde el 2012. “La posta es que laburo desde los 11 años. Durante la secundaria fui albañil, pintor, gasista, electricista, kioskero, heladero, mozo y canillita. Ahora hace más de tres años que le meto a los tatuajes”, detalló. Y expresó que con su padre tiene la mejor y que siempre le importó las cuestiones que salen del corazón.