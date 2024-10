La relación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis está en el ojo de la tormenta luego de que surgieran versiones de que el director técnico le habría sido infiel a su esposa y se habrían separado. La noticia fue revelada por Yanina Latorre en LAM, aunque luego desmentida por la modelo en redes sociales.

"No suelo salir a desmentir cuando dicen pavadas porque sé que es lo que buscan, pero teniendo un hijo en Argentina, hay un límite", escribió Anderson, quien acompañó sus palabras con una foto en la que muestra su mano tomada con la de su marido, de esta forma desmintió una separación.

Tras las palabras de Evangelina, la que salió a responder fue la supuesta tercera en discordia.” En Socios del espectáculo”, compartieron una imagen de la mujer en cuestión, quien en sus redes dejó un enigmático mensaje: “Y si yo hablara, más de una no volvería”, escribió junto a un emoji de gallina que podría referirse al paso de Demichelis por River Plate.

Luego, Paula Varela analizó la situación: “Esta azafata sigue tirando leña al fuego porque subió una historia. Pero no sabemos si, por ejemplo, Evangelina no perdonó. ¿Por qué esta chica sigue? ¿Busca que se separe?”. “Tal vez le prometió algo, no sabemos”, intervino Nancy Duré. Frente a eso, Varela lanzó: “Deberían hablarlo en privado, no exponerlo así. Anda flojo de papeles Demichelis”.

Cómo comenzaron las versiones sobre la separación

El miércoles 9 de octubre, Yanina Latorre contó en LAM que la pareja se había separado en medio de un escándalo, que incluía una relación en paralelo. Esta información llamó la atención, generando una gran repercusión, ya que se trata de una de las parejas más consolidadas del ambiente.

Vale recordar que Evangelina Anderson y Martín Demichelis comenzaron una nueva vida en México, luego que ex DT de River aceptar ser el puesto laboral en el club Rayados. Toda la familia se mudó desde la Argentina, excepto Bastián, el hijo mayor de la pareja, que decidió continuar con su formación deportiva como jugador de fútbol con la camisa del millonario.

En este contexto, el miércoles por la noche Latorre indicó que pese a la reciente mudanza, la pareja decidió ponerle fin a su relación, ya que Demichelis habría comenzado una nueva relación amorosa con una azafata. “A Evangelina le llegó la información de la azafata y él se lo confeso. Ahí ella lo echó. Él está dirigiendo el club Monterrey, la institución no lo quiere blanquear, entonces está haciendo doble turno de entrenamiento para decir que no está en la casa”, detalló la panelista.

VO