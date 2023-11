Juana Viale nunca fue muy amiga de la tecnología, de hecho, aseguró tiempo atrás que nunca miraba televisión, aunque se dedicara a trabajar en los medios. Sin embargo, en el programa del domingo 26, la conductora reveló que tampoco tiene celular.

"Yo les quiero contar que perdí mi celular hace tres meses", expresó Juana Viale en primera instancia tomando por sorpresa a los comensales que la acompañaban. Asímismo confirmó que la producción atraviesa una crisis de nervios cada vez que se quieren comunicar con ella.

Juana Viale.

Juana Viale explicó cómo vive sin celular

"Es vida, yo la paso mucho mejor. Me doy cuenta ahora, por no tener teléfono, del consumo del aparato que tiene el otro y me llama mucho más la atención. Yo estoy subsistiendo muy bien sin celular; el resto, no", agregó Juana Viale sobre el análisis que hizo durante estos 3 meses sin celular.

"Mi hija me critica bastante, me dice te estoy hablando y no me contestas... Bueno no se, me hubieras llamado antes a casa...", sentenció Juana Viale con su clásico sentido del humor. Finalmente confesó que no pretende vivir incomunicada, sino que especula con comprar un nuevo celular, pero "el sapito, el de la tapita, que es solo teléfono".