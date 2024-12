La exparticipante de Gran Hermano, Julieta Poggio, no pudo evitar llorar cuando reveló, durante una charla en un canal de streaming, que recibe muchos comentarios negativos de usuarios de redes sociales por el noviazgo abierto que mantiene con Fabrizio Maida.

¿Por qué lloró Julieta Poggio cuando habló de su noviazgo con Fabrizio Maida?

En una nueva emisión del ciclo de streaming Rumis, el equipo estaba debatiendo cuál sería la fórmula para un noviazgo ideal, cuando la ex Gran Hermano 2022 intervino para comentar su situación personal de pareja y se despachó contra quienes la critican y juzgan en las redes sociales. Sin embargo, lejos de enojarse mientras hablaba del tema, Poggio no pudo evitar llorar, por lo que tuvo que ser inmediatamente contenida por sus compañeros.

La exparticipante de Gran Hermano tuvo que ser contenida por sus compañeros

Luego de dar su opinión de cómo sería una pareja ideal y qué características debería tener, Julieta Poggio arrancó: “Ustedes saben que yo no soy de engancharme mucho con los chats, pero hoy están bastante pesados con mi relación abierta con Pancho y les quiero decir chicos ¿Ustedes qué saben?”.

“Dicen que yo no estoy enamorada, que el día que me enamore... ¡Qué saben cómo soy yo con mi novio! Las cosas que nos decimos, cómo me entiende y me acompaña, los momentos que compartimos juntos”, continuó la panelista de Rumis.

Julieta Poggio y Fabricio Maida decidieron tener una relación abierta

Ya sin poder contener las lágrimas y visiblemente angustiada, Julieta remarcó: “Para mí mi novio es la persona más importante y es muy feo que me juzguen, yo me abro acá con ustedes porque me gusta dar mi opinión, pero estoy muy sensible porque están muy insistentes con el tema”.

“Me están juzgando mucho porque todos tienen un pensamiento parecido. No me gusta que me juzguen”, cerró Julieta Poggio con la voz quebrada y los ojos llorosos mientras sus compañeros de streaming se levantaban para abrazarla y consolarla.

¿Cuáles son los beneficios de una pareja abierta según Julieta Poggio?

La exparticipante de Gran Hermano oficializó su noviazgo con el modelo y creador de contenido Fabrizio Maida hace ya unos cinco meses y ambos decidieron tener una relación abierta. Luego de ser vistos públicamente en varias oportunidades, la joven pareja oficializó su relación mediante la publicación en las redes sociales de una serie de imágenes de ellos durante un romántico viaje a Bariloche.

La pareja decidió oficializar su noviazgo compartiendo fotos de un viaje a Bariloche

En varias oportunidades Julieta destacó los beneficios que trae este tipo de relación. En una entrevista reciente había declarado que “tener una relación abierta es poder hacer todo lo que querés estando de novia”. Sin embargo, la decisión recibió la crítica de una parte importante de sus seguidores lo que terminó provocando el contundente descargo de la ex integrante de Gran Hermano.