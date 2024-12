Gran Hermano (Telefe) presentó este lunes 2 de diciembre, una nueva edición del programa con 24 participantes que buscarán ganarse el corazón de los televidentes para llegar a la final. Pero todo el mundo está hablando del gran parecido que existe entre Martina Pereyra, participante de esta temporada, y de Julieta Poggio.

Julieta Poggio

El increíble parecido de una participante con Julieta Poggio

Con tan solo 48 horas desde el inicio de esta nueva edición del programa, la influencer habló en LAM tras las grandes tendencias que hay en las redes sociales por el parecido que tiene una de las participantes con ella. Muchos consideran que la joven la quiere imitar dentro de la casa, por lo menos en su forma de ser porque hasta ahora no se vieron estrategias armadas.

Martina Pereyra y Julieta Poggio

Pero lejos de mostrarse enojada oincómodaa con esta posibilidad de que Martina la tenga como referente o como una imagen de lo que podría hacer, la exparticipante de Gran Hermano 2022 se sintió totalmente halagada. Durante la emisión del programa de LAM, Julieta respondió a Ximenta Capristo que le consultó sobre la jugadora: “La gente tiene grabado a fuego lo que fue nuestro Gran Hermano y siento que siempre quieren tener ahí una comparación. ‘Este es Alfa, esta es Juli, este es Marcos’. No sueltan”.

Marixa Balli, atenta a la respuesta de lainfluencer,r decidió repreguntar: “Pero ¿No sentiste que te imita un poco?”. Ante esto Julieta Poggio explicó: “Puede ser. Yo siento que mi edición fue muy genuina porque hacía diez años que no se hacía GH. Nosotros no teníamos ni idea lo que garpaba, lo que era cancelable, el shippeo. Ahora están más pillos, luego de dos temporadas en las que pudieron ver lo que garpa, lo que a la gente le gusta. Entonces, capaz que toman algunos de esos juegos. Pero la gente no lo toma tan real”.

Matilda Blanco ante esta respuesta le expresó que sí que puede que la imite, pero porque ella quedó como una de las grandes referentes del Gran Hermano 2022. Por su parte la exparticipante continuó: “Gracias. No me molesta que me imiten. Lo tomo como un halago. Yo la admiro mucho a Emilia Mernes y le copio los looks”.

Julieta Poggio

La realidad es que Martina Pereyra mostró no solo una actitud parecida, sino que desde la presentación hasta su forma de vestir es parecida a la de Julieta Poggio, tal vez tratando de seguir una estrategia de juego que se irá viendo con el pasar de los programas de Gran Hermano.

VDV