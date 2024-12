Pese a que la nueva temporada de la casa más famosa del país comenzó hace algunos días, el show está teniendo cada vez más popularidad y se espera que sea un éxito, así como lo fueron las temporadas anteriores. En este sentido, muchos participantes comenzaron a llamar la atención y fueron comparados con jugadores que pasaron anteriormente por el famoso juego. Esto es lo que está pasando con Martina Pereyra, quien se perfila como la nueva Julieta Poggio.

El estilo de Martina Pereyra, la nueva Julieta Poggio de GH

Martina Pereyra, la participante de 24 años de Gran Hermano, está generando revuelo en las redes sociales con su estilo trendy y su parecido con la exhermanita Poggio.

Incluso fue la propia Julieta quien comentó que Martina se parecía a ella. Esto se dio ya que en el video de presentación ambas aseguraron que las tareas de limpieza y ellas no iban para nada de la mano. Pero además de esta coincidencia, las rubias se parecen mucho físicamente.

La jugadora de esta temporada es originaria de La Plata, como contadora y modelo, es la cara de varias marcas en diversas plataformas digitales. En su cuenta oficial de Instagram acumula más de 17 mil seguidores, allí la joven demuestra el buen sentido que tiene por la moda y cómo sabe combinar bien las últimas prendas que están siendo tendencia.

Lo que más llama la atención de su estilismo es la audacia con la que luce distintas microbikis, además, se identifica con looks de cualquier it girl. Además, como característica en sus outfits predominan los colores intensos, que combina con looks urbanos que se están usando esta temporada.

El paso de los jugadores en el emblemático show nunca pasa desapercibido, los jugadores, además de tener el apoyo de sus fans fuera de la casa, se convierten en una referencia para quienes lo siguen. Por esta razón, muchos de ellos son tomados como ejemplos al momento de vestir, así como lo está siendo la influencer platense.

Con sus atrevidas elecciones de vestuario y su gran personalidad, Martina Pereyra se está convirtiendo en una de las participantes con más influencia de la edición de Gran Hermano 2025. Hasta ahora queda esperar únicamente las próximas galas donde va a poder lucir de la mejor manera sus característicos looks.

