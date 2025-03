Desde atuendo galáctico a vestido cut out, todos los looks de Shakira durante su concierto en Argentina

El esperado concierto de Shakira en el Campo Argentino de Polo este sábado 8 de marzo, no solo fue un evento musical masivo, sino también una pasarela de moda. La cantante colombiana deslumbró a su público no solo con su talento, sino también con los doce looks que eligió para su show.

Cada atuendo estuvo cuidadosamente seleccionado para reflejar su estilo y su presencia arriba del escenario. Acorde a sus canciones, la “loba” lució un atuendo diferente para cada era diferente de su discografía. A continuación una revisión de todos los looks que lució para mover sus caderas durante el Día de la Mujer.

Shakira

Todos los looks de Shakira durante su concierto en el Campo Argentino de Polo

Cuando Shakira hizo su entrada triunfal al escenario apenas corrían pocos minutos de las 21, eligió un atuendo "galáctico" con una estética marcadamente futurista. Se trató de un conjunto en color gris holgado al que acompañó con unos lentes "de aire" con forma alargada.

El look espacial con el que Shakira ingresó a su show el sábado 8 de marzo

Pero para interpretar la primera canción del recital, "La fuerte", se arrancó cual licántropa sus vestiduras y debajo de ellas llevaba un espléndido vestido en color rosa bebé con brillos de Versace.

Este es de tipo corto, fruncido y con escote en V. Se trata de un chándal plateado con cortes estratégicos para resaltar su figura. Estas últimas le añadieron un toque aún más chic a su look total pink soft. Para sus pies, eligió unas botas a tono con el color predominante del outfit.

Shakira y su look total pink

Su tercer cambio de look fue un conjunto nuevamente blanco, pero esta vez se trató de uno que aprovechó la tendencia de los flecos. En composé con su guitarra, la madre de Milán y Sasha portó un chaleco largo desflecado con tiras en color blanco.

En un look más country core, Isabel Mebarak con su guitarra y sonrisa exhibió su talento a la vez que su habilidad para cambiarse a altas velocidades.

El conjunto blanco de Shakira para su segunda noche de concierto

Otro de los outfits que más llamó la atención durante el show fue el vestuario inspirado en una sirena hecho por el diseñador libanés Zuhair Murad. La barranquillera lució un vestido que a su vez formaba parte de la escenografía cubierto con 50 mil cristales, inspirado en la portada del álbum "Las mujeres ya no lloran".

Shakira con su look de sirena en el Campo Argentino de Polo

Su quinto look fue diseñado por Caroline Reznik. Con un apasionado color rojo, este look hizo vibrar a la artista arriba del escenario. Es un dos piezas compuesto por unas mallas con cordones teñidas a mano y confeccionadas con materiales mixtos de encaje francés y micromalla. Su top es al cuerpo, en una tela brillosa con un amplio escote circular y su malla tipo palazo cuenta con flecos hacia sus laterales.

El look rojo desflecado de Shakira durante la segunda fecha de sus shows en Argentina

En la misma gama de rojos, la cantante y bailarina para realizar la danza del vientre vistió un tradicional traje árabe compuesto por una pollera de tul larga y un corpiño de lentejuelas. Ambos en color rojo y cobre.

En la otra gama de la paleta de colores, Shakira inundó su show con la estética de "bajo el mar" con un vestido de Gaurav Couture. Cuenta con enormes pliegues de tela que emulaban las olas del mar y una coraza metálica con una figura de una loba esculpida en su escote.

Con color tierra y nuevamente bajo el reinado de los flecos, Shakira lució un outfit en un tono más apagado pero ello no le impidió seguir encendiendo el show con sus caderas. Este fue diseñado por Jaware Alleyne.

En la misma línea, la oriunda de Barranquilla lució otro vestido cut out con relieve en color marrón claro que dejaba ver su piel y resaltó sus rulos color oro.

Para cantar "Loba", la reconocida cantante utilizó un traje al cuerpo de Darío Mittman en tonalidades lilas con piedras y un delicado bordado con las siluetas de dicho mamífero. Asimismo a la altura de su cuello cuenta con piedras violáceas incrustadas en el traje.

El look de Shakira para cantar su canción Loba

Luego llego uno de los momentos más esperados de la noche, cuando la artista cantó la canción emblema del Mundial de Fútbol 2010, "Waka Waka". Para ello imitó el look que utiliza en el videoclip de la canción y de allí extrajo los colores vivos que se encuentran en el vestido.

Del naranja al verde y al celeste, este look de Shakira se propuso llevar todos los colores del arcoíris. La cantante sumó a su outfit unas pulseras con diferentes colores y texturas. Y fiel a sus raíces musicales, llevó los pies descalzos.

El look de Shakira para cantar Waka Waka

Shakira durante su segunda y última (por ahora) presentación en Buenos Aires deslumbró no solo con sus canciones, sino con su capacidad para condensar la esencia de su discografía en sus prendas. La colombiana próximamente tiene previstos shows en México del 12 al 30 de marzo en donde también volverá a dar cátedra con sus outfits.

C.G.