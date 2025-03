Shakira brilló en el Campo Argentino de Polo con una presentación con luces, pantallas y un gran despliegue

Este sábado 8 de marzo, el Campo Argentino de Polo fue el escenario que acogió a miles de fanáticos de Shakira, quienes se reunieron para disfrutar de una noche mágica llena de música, emoción y múltiples referencias a Gerard Piqué. En el Día Internacional de la Mujer, la cantante hizo una oda a su carrera y homenajeó a sus seguidores con un show en donde primó el empoderamiento femenino.

La colombiana, que sigue consolidándose como una de las artistas más queridas a nivel mundial, dio un show ante más de 50 mil personas en el marco de su gira Las mujeres ya no lloran. Este sábado transcurrió el segundo show de la loba en Buenos Aires, en donde a puro ritmo recorrió toda su discografía, desde "Antología" y "Pies descalzos", hasta la sesión número 53 de Bizarrap.

Shakira brilló en el Campo Argentino de Polo con su segundo show en Argentina

Desde temprano, los seguidores de la cantante comenzaron a concentrarse en el Campo Argentino de Polo ubicado sobre la Avenida del Libertador al 4096. Quienes presenciaron este show fueron, desde niños que siguen a la cantante por sus trends de TikTok en su fase actual “reggaetonera”, hasta quienes conocieron a la Shakira rockstar de fines de los 90' con jeans ajustados negros, delineado y cabello lacio.

A las 17:00 horas se abrieron las puertas del evento para que los fanáticos pudieran aguardar ansiosamente la llegada de la colombiana. A medida que transcurrían los minutos, de a poco comenzaba a caer el sol y las luces del escenario se encendían para dar paso a la artista soporte de la noche, Natalie Pérez.

Shakira durante su show en el 8M

A las 19:30 horas, la cantante y actriz argentina Natalie Pérez se subió al escenario para calentar motores para el show de la barranquillera. La joven artista de 38 años brindó un preámbulo perfecto para la llegada de Shakira. Recorrió sus canciones “Te quiero y nada más”, “Algo tiene”, entre otras. Y finalmente cerró con “Detox”.

Una vez concluida su presentación, las pantallas del predio anunciaban Las mujeres ya no lloran, y acto seguido se mostraron imágenes creadas por animación de Shakira emergiendo de las arenas movedizas. Fueron los primeros acordes de “La fuerte” los que quebraron la quietud cuando apenas quince minutos pasaban de las 21, y desde allí se consagraría un clima festivo y ensordecedor que se extendería hasta el final del show a las 23 horas.

Shakira hizo su tan esperado ingreso al escenario portando un conjunto futurista totalmente blanco con lentes de sol negros alargados. Con su característico estilo y una producción impresionante detrás del evento (de la cual su ex Antonio De la Rúa forma parte), la latina no dejó de sorprender al público argentino. Desde los primeros acordes de sus canciones más populares como "Waka Waka" o su colaboración hasta los momentos más emotivos con la canción "Poem to a horse" e incluso un saludo a Gustavo Cerati, la diosa licántropa cautivó con su reconocible voz.

A lo largo del show tuvo un total de 12 cambios de vestuario. Sin embargo, el primero fue el más notable, ya que dejó atrás su misterioso conjunto espacial para dar lugar al icónico vestido rosa con brillos estilo barbie. De sirena a loba, Shakira se transportó por los más recónditos lugares de su imaginario para crear así una experiencia inolvidable sobre las tablas.

El look espacial de Shakira fue el primero de los doce cambios de vestuarios que tuvo.

Sus hijos fueron una gran inspiración para el show de la artista, Sasha y Milán asistieron al evento y formaron parte principal de la canción “Acróstico”. Allí, además de que los fanáticos pudieran verlos en carne y hueso a pocos metros del escenario, en una de las pantallas se proyectaron imágenes suyas cantando con Shakira el enternecedor tema musical.

Se tornó inevitable que el fantasma de Piqué merodeara sus líricas durante todo el concierto. En en el preludio a su canción "Loba", la cantante mostró los "diez mandamientos para su manada", en el que incluyó en el noveno lugar una clara indirecta a Piqué y Clara Chia. "Una loba no codiciará los bienes ajenos ¡Clara-mente!", apuntó filosa desde un texto preliminar.

Los 10 mandamientos de las lobas según Shakira

Con una mezcla de éxitos internacionales como "Hips Don’t Lie", "Te Felicito" y su Bizarrap Session, Shakira, demostró por qué es una de las artistas más emblemáticas de la escena. El Campo Argentino de Polo vibró al ritmo de “Waka Waka" y las canciones fundacionales de la carrera de la artista.

Shakira hizo temblar a la ciudad de la furia con el segundo show de su gira Las mujeres ya no lloran durante este 8M. En él recorrió su discografía y cantó los hits que la consagraron en la industria musical. La cantante fue ovacionada por el público argentino y dejó una marca indeleble en su gira durante el Día de la Mujer, con un claro mensaje acerca del poder femenino.

