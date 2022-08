Desde Pampita hasta Fabiola Yáñez, así festejaron tus celebridades favoritas el Día de la Niñez.

Hoy se celebra en el país, el Día del Niño, en términos más actuales, el Día de la Niñez. Varios famosos aprovecharon esta fecha para enviar sus mensajes y compartir fotos junto a sus hijos, sobrinos, nietos y demás familiares a quienes quisieron homenajear, entre ellos Pampita, Nicolás Cabré, Nicole Neumann, Dalma Maradona, Luciana Salazar, Benjamín Vicuña y muchos otros más.

Pampita compartió una foto junto a sus cuatro hijos y más adelante subió otra foto que incluye a su hija Blanca Vicuña Ardohain (2006 -2012), en honor también a su memoria. Dado que tiene una familia ensamblada, la modelo subió una imagen los dos hijos menores de su esposo, Roberto García Moritán.

Pampita y sus cuatro hijos.

Blanca Vicuña, Bauti Vicuña, Beltran Vicuña, Benicio Vicuña, Ana García Moritán, hijos de Pampita.

Nicole Neumann compartió un collage de fotos de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna Cubero. "En cada niño se debería poner un cartel que dijera: Tratar con cuidado, contiene sueños", sumó a sus historias la modelo.

Hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Nicolás Cabré, nuevo en Instagram, compartió un emotivo mensaje para desearle un feliz día a su hija Rufina, a quien tuvo gracias a la relación mantuvo con la China Suárez. "Rufinita hermosa. Habíamos hablado y prometí que algún día íbamos a poner una foto juntos.

Bueno, acá estoy haciendo algo que jamás pensé que iba a hacer. Pero también admito que esta me parece una linda ocasión para hacerlo", empezó su mensaje.

Nicolás Cabré y Rufina.

Y continuó: "Para compartir un recuerdo, mostrando casi sin mostrar, ( pierdo los pelos, no las mañas.. jaja) Te amo y deseo el más feliz de los días, a vos, mi compañerita hermosa, la más bella del mundo, la que me roba el corazón todos los días desde el día uno. ¡Te amo, te amo y Te amo! Gracias por hacerme el papa más feliz del mundo", cerró su tierno posteo, el actor.

Benjamín Vicuña también se unió a la onda de los papás que suben fotos con sus hijos para celebrar este día tan especial para ellos. En este caso, el actor chileno lo hizo con una foto de su hija Magnolia, fruto de su relación con la

Magnolia, la hija de Benjamín Vicuña y la China Suárez.

"Disfrácense, corran, jueguen, duerman una siesta, píntense la cara, pásense a la cama de sus papás, hagan familas con sus muñecos, aprendan a su propio tiempo, sean libres de soñar con un futuro mejor. ¡Feliz día de la niñez!", escribió el actor.

Benjamín Vicuña y sus hijos.

Dalma Maradona también se pronunció en las redes sociales y lo hizo para saludor a su sobrino Benja Agüero. "Feliz día a mi niño eterno. Rajen si piensan que ya está grande para esta story. Siempre vas a ser mi baby". La actriz ya tiene dos hijas, Roma y Azule, quien nació el mes pasado.

Desde Pampita hasta Fabiola Yáñez, así festejaron tus celebridades favoritas el Día de la Niñez.

Wanda Nara también le envió un hermoso saludo por el Día de la Niñez a sus cinco hijos: "Cada niño debería tener un cartel que diga, tratar con cuidado, contienen sueños. Feliz día a las personas más hermosas y que más amo. Feliz día a todos los niños lo más preciado que tenemos en este mundo", cerró su posteo la empresaria de los cosméticos.

La bailarina Noelia Marzol compartió una foto con su esposo Ramiro Arias, su hijo Donatello y su pancita con Alfonsina en camino. "Feliz día para mis polluelos".

Donatello, Noelia Marzol, Ramiro Arias.

Luciana Salazar salió a almorzar con su hija Matilda Salazar, a quién le deseó un hermoso día: "Feliz dia al amor de mi vida. Feliz dia de la niñez. Festejando con mucho amor". El look, como era de esperarse, muy canchero y súper moderno.

Matilda Salazar, hija de Luciana Salazar.

Claudia Villafañe le envió un saludo muy especial a su nieta Roma y a su nieto Benja, su nieto mayor. De pasó recordó cuando sus hijas, Dalma y Gianinna Maradona, eran una niñaz. "Que disfrutes tu día, Roma" y su nieto mayor le agregó: "Feliz día, Benja, que bien que te queda la 10".

Guillermina Vález le dedicó un saludo a cada uno de sus hijos y lo hizo con una foto de ellos, de cuando eran pequeños. A su hijo más chico, Lolo Tinelli, también lo saludó su papá, Marcelo Tinelli, y lo hizo con un video, donde resaltó lo buen esquiador que salió.

Lolo Tinelli, Foto de Guillermina Váldes.

Una de las celebridades que se inspiraron para dedicarle unas hermosas palabras a sus niños, fue Jésica Cirio. La presentadora fue muy emotivo con el saludo para Chloé.

Chloé, hija de Jésica Cirio y Martín Insaurralde.

"Llenaste la casa de sonrisas, de ruiditos de juguetes y dibujitos animados, tus besos y abrazos pegoteados que me llenan el alma. ¡Me sorprendes con los más inocentes comentarios, sin filtro, pero tan reales! Colmaste mi vida de la mayor alegría posible, haciendo de todo un juego. Es mi deseo que cada niño pueda tener un par de abrazos que le brinden seguridad, que lo abriguen del frío y lo rodeen de amor. Que tenga un beso de buenas noches. Tiempo para jugar e imaginar libremente. Y sobre todo las palabras más fuertes y poderosas. ¡Feliz día de la niñez!", le escribió la modelo a su hija y a los niños y niñas de todos sus seguidores.

Chloé, hija de Jésica Cirio y Martín Insaurralde.

Agustina Cherri hizo lo propio y compartió un hermoso video de sus tres hijos, Muna Pauls, Nilo Pauls y Alba Vera, sus tres hijos. Hace menos de dos semanas, la actriz anunció que espera su cuarto hijo. Un motivo mucho más fuerte para seguir celebrando y festejando el Día de la Niñez.

Fabiola Yáñez y Mica Viciconte le celebran a sus hijos el primer Día de la Niñez

Varios famosos, como es caso de la primera dama de la Nación, Fabiola Yáñez y la panelista y ganadora de MasterChef Celebrity 3, Mica Viciconte, celebran este año, por primera vez, el Día de la Niñez, con sus hijos.

Mica Viciconte y Luca Cubero.

"Feliz Día de la niñez. En especial a esta personita que me vuelve loca de amor. ¡Te amo!", le escribió Mica Viciconte a su hijo Luca Cubero, en el tierno posteo.

Fabiola Yáñez y Francisco Fernández.

Fabiola Yáñez fue mucho más austera con su mensaje y con una foto junto a su hijo Francisco, le escribió: "Feliz día mi amor", y agregó: "Feliz día de las infancias".