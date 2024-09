Zaira Nara está presente en Francia para el París Fashion Week y estuvo en la primera fila del desfile de Paco Rabanne. La modelo argentina marcó tendencia con un look hippie chic y cautivó a todos sus seguidores.

Zaira Nara en el París Fashion Week

La hermana de Wanda Nara fue una de las figuras en un evento de los más importantes de la temporada de desfiles en la capital francesa. Zaira eligió un outfit moderno que causó furor en redes por sus colores y diseño.

El look de Zaira Nara para el París Fashion Week

Zaira Nara lució un vestido elastizado hasta la cadera, que se encuentra dentro de las tendencias en la onda hippie chic. La prenda está confeccionada en gasa de estampa floral, con una falda larga y amplia con frunces hasta el piso con un tajo frontal. La modelo le sumó al outfit algunos cinturones en color negro con detalles en blanco para generar contraste.

Zaira completó correctamente el estilismo del look con unas botas tipo bikers color negro; como accesorios eligió unas cadenas plateadas y un clutch plateado también. La modelo fue por un peinado descontracturado, decidió llevarlo suelto con extensiones y ondas.

Zaira Nara

Respecto al maquillaje, la modelo lució un make up natural con un delineado que hacía que resalte el color de sus ojos. En los labios, Zaira llevó un gloss en un tono rosado que armonizaba completamente su look.

Zaira Nara posando en las calles de París bajo la lluvia

Zaira Nara reveló por qué no quiso estar en Bake Off con su hermana, Wanda Nara

El próximo lunes 30 de septiembre, Wanda Nara debuta como conductora en el formato de Bake Off. La modelo está muy entusiasmada con el proyecto y lo comparte con increíbles compañeros como Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis.

Hace unas semanas, el programa "Socios del Espectáculo" le fue hacer un móvil a Zaira Nara y la modelo explicó por qué no será parte del reality que conduce su hermana.

Zaira no podrá ser parte del formato de pastelería de Telefé ya que tiene otros compromisos laborales. "Me divertía acompañarla a Wanda y verla desde otro lado. Pero, la verdad, es que empezamos a ver las fechas y demás y yo tengo varios viajes ya programados y tengo varias marcas con las que tengo acuerdos que no puedo romper", explicó la modelo.

Zaira Nara en París

Con el diario del lunes sabemos que uno de esos viajes y compromisos con marcas era ser parte del París Fashion Week, donde Zaira Nara está sorprendiendo con sus looks que se encuentran cien por ciento en tendencia. Para sentarse en la primera fila del desfile de Paco Rabanne, la modelo le acertó al outfit y fue elogiada en sus redes sociales por su elección.

C.S.