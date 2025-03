Los detalles del cumpleaños de Tini Stoessel junto a Rodrigo de Paul: "No se soltaron en toda la noche"

El 21 de marzo Tini Stoessel cumplió 28 años y además de celebrar su día especial en redes sociales mediante imágenes, lo hizo con dos eventos en los que dijeron presente sus seres queridos. Por supuesto que la gran incógnita refirió a la presencia de Rodrigo de Paul, en medio de rumores de reconciliación. Y las primeras informaciones de lo transcendido durante el fin de semana indicarían que el retorno de su romance es un hecho.

Cómo fue la presencia de Rodrigo de Paul en el cumpleaños de Tini Stoessel

Luego de una estadía por Europa, Tini Stoessel regresó al país en coincidencia con las vísperas de su cumpleaños número 28. Y si bien la cantante guardó silencio sobre la celebración que realizaría, fue la periodista Paula Varela quien brindó detalles sobre las dos celebraciones que realizó.

El primer festejo que realizó la Triple T fue durante el día. Se trató de una celebración íntima junto a su familia y amigas más cercanas. Las imágenes compartidas por la madre dela cantante, Mariana Muzlera, muestran que se realizó una cena en honor a la cumpleañera. La larga mesa contaba con una decoración campestre, con un estilo muy sencillo. Luego de esa cena la joven se dirigió directo a un reconocido boliche porteño, donde sus amigos la esperaban para la segunda celebración.

“El boliche fue cerrado especialmente para Tini. Había barra libre, mucha diversión, y todos tenían que dejar sus celulares afuera”, contó Paula Varela. Además, indicó que algunos de los famosos invitados fueron sus amigos y colegas, como Emilia Mernes y Nicky Nicole, con quienes Tini brindó un show sorpresa presentando su nueva colaboración.

Uno de los detalles de la noche fue que se les pidió a los invitados que no usen celulares para no difundir información de la noche. Sin embargo, esto no fue impedimento para que Paula obtenga la información que muchos querían conocer: la presencia de Rodrigo De Paul en el evento. “A las 12 de la noche llegó Rodrigo de Paul y estuvieron abrazados. No se soltaron en toda la noche. Súperbien, súperjuntos”, reveló la periodista,

Cabe recordar que De Paul se encuentra en la Argentina ya que disputará un partido con el seleccionado nacional, y aprovechó para hacerse presente en el cumpleaños de la cantante. De esta forma, se confirmaría esta nueva apuesta a su amor que atravesarían Rodrigo y Tini. No obstante, los protagonistas no hicieron declaraciones al respecto ni se pronunciaron en redes sociales al respecto.