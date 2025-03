Oriana Sabatini llegó a la Argentina y, después de disfrutar del cumpleaños 60 de Catherine Fulop, visitó el streaming de OLGA donde habló de experiencias vividas, su actualidad y reveló que está escribiendo una novela romántica, de estilo fanfic, la cual lanzará en breve y que generó gran sorpresa en sus fanáticos.

Como invitada en “Tarde de Tertulia”, el programa de Marti Benza en el streaming, la actriz contó cada detalle de su nuevo proyecto y generó gran expectativa.

Después de acompañar a su madre, Catherine Fulop, en su cumpleaños número 60, Oriana Sabatini visitó “Tarde de Tertulia” en OLGA, el programa conducido por Marti Benza, y no solo habló de cada detalle de su vida sino que reveló estar escribiendo una novela romántica y del estilo fanfic, su favorito, inspirada en su realidad.

"Estoy trabajando en unas cositas que me tienen todo el día ocupada", inició y rápidamente confirmó que está escribiendo su propia novela. "Estoy re manija. Es ficción, es una historia de amor. Es hermosa, yo la amo. Estoy muy contenta", le contó al equipo de TDT.

"Arranqué el año pasado y me lleva horas, todo el día”, continuó y agradeció a una de sus amigas y reconocida actriz, Carla Quevedo, por el apoyo. “Me está ayudando mi amiga personal, que la amo, Carla Quevedo. Cuando la conocí, le dije: "Soy re fan tuya, te sigo hace un montón, leo todos tus libros. Me encantaría escribir una novela algún día". Dos meses después, me escribe de la nada y me dice: "Estoy empezando a trabajar con una chica. Quería saber si necesitabas una mano""

"Además, es re lindo saber que podía trabajar con alguien a quien yo admiro, con la cual me siento identificada con su manera de escribir y siento que tenemos gustos parecidos y eso me dio la introducción a cómo se escribe una novela", señaló volviendo a elogiar a la escritora.

"Lo que más miedo me daba era el cómo se arranca. Esto me dio como el esquema de cómo es arrancar una novela. Yo la historia ya la tenía, entonces eso nos ayudó bastante para avanzar. Pero obvio, para armar una historia tenés que hacerte un montón de preguntas, que quizás ya conoces todo dentro de tu cabeza, pero no te las haces", expresó respecto al inicio en la escritura y poder dar vida a sus ideas.

"Es un proceso intenso. Tiene que ver con el curso de la muerte que hice, pero es muy divertido, lo estoy pasando bárbaro", explicó sobre su profesión de tanatopractora. “Trato de no pensar mucho en que eso después lo va a leer alguien que no sea yo, porque sino siento que me limitaría un montón a la hora de escribir, porque me da vergüenza y miedo. Pero siempre trato de recordarme que es un sueño que tengo desde muy chiquita", remarcó y enterneció a la audiencia.

"Lo que estoy escribiendo tiene un montón de referencias personales, porque el narrador escribe desde su experiencia personal. Se van a cagar de risa igual cuando lo lean”, adelantó. "El protagonista se llama Orián y su novio se llama Taulo y juega al tenis. De repente leo escenas que son ficciones exageradas, pero son cosas que han pasado en cierta medida. Y lo leo después y digo, "mirá cómo yo interpreté esto en mi cabeza, cómo analicé esta situación y ahora la escribo"", señaló sobre lo que se viene y uno de sus géneros favoritos, como contó en otras ocasiones.

