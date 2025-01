Morena Rial se viralizó el pasado miércoles, luego de haber sido detenida por la policía. Según expusieron, se encontraba a bordo de un auto con pedido de captura, con un grupo de jóvenes que fueron sospechosos de varios robos. En el momento, se encontraba junto a su hijo de 3 meses, y fue rápidamente liberada. Sin embargo, el momento causó todo tipo de comentarios. Ante esto, su "mamá del corazón", Jacqueline Patoka se pronunció al respeto.

Tras la detención de Morena Rial, salió a hablar "su mamá": el fuerte dato que reveló

Morena Rial y Jacqueline Patoka formaron una relación de madre e hija. Ambas habían expresado en el pasado el amor que se tenían, y la mediática aseguraba que la empresaria la había cuidado como nadie antes. “More es una chica que necesita amor del bueno. Soy mamá y ella también lo es y a su hijo le da un amor increíble y profundo, por eso siempre se lo ve feliz y sonriente. Pero tiene que aprender muchas cosas de la vida. Me encantaría adoptarla”, había expresado la mujer en una entrevista.

Sin embargo, la relación de ambas pareció diluirse, ya que no volvieron a postear juntas por mucho tiempo. Finalmente, More Rial volvió a ser tendencia por haber sido detenida. La hija de Jorge Rial conducía un vehículo con pedido de captura, y se encontraba acompañada por otros jóvenes, además de su hijo Amadeo, de apenas tres meses. Si bien fue rápidamente liberada, se volvió tendencia en redes sociales y los usuarios buscaron cómo contactar a su "mamá del corazón".

De esta manera, Moskita Muerta compartió un video de Jacqueline, donde se pronuncia al respecto y anuncia que ya no mantiene relación con la mediática. “Desde Cali, Colombia, me está llegando información y les cuento. Aunque hace unos meses que estoy un poquito distanciada de esa persona, a la gente no se la suelta", expresó la empresaria. En esa línea, sentenció: "Sé lo que está ocurriendo, pero no voy a soltar. Así que, por más que estoy distanciada hace unos tres o cuatro meses, en los malos momentos de una persona, sabe que siempre puede contar conmigo”.

Jacqueline Patoka expresó su distanciamiento de Morena Rial, pero le expresó su profundo apoyo. El escándalo parece ser una puerta para que vuelvan a contactarse, y reconstruyan ese amor maternal que se tenían. Por su parte, Santiago Riva Roy aseguró que Jorge Rial se encontraba triste por la situación, pero expresó a Mauro Federico: "Sacá a mi nietito, al bebé, de la comisaría. Morena es adulta y tiene que pagar el precio de sus decisiones".

