More Rial irá a juicio oral por una serie de delitos que estarían relacionados a robos y amenazas

More Rial es protagonista, nuevamente, de un escándalo y estará, por los próximos días, en boca de todos. En el programa LAM, del miércoles 4 de septiembre, Fernanda Iglesias dio detalles sobre el procesamiento, de la hija de Jorge Rial, por varios delitos graves.

More Rial

La periodista contó que More está acusada de ser partícipe necesaria de daño y coautora de robo, amenazas, hurto de celulares y coacción. Por parte de la defensa solicitaron un pedido de probation que la Jueza, a cargo del caso, rechazó. Esto hace que More Rial tenga que enfrentar un juicio oral.

Las ex parejas de More Rial la denunciaron ante la justicia por varios delitos graves

Tanto Facundo Ambrosoni como Dylan Rodríguez, ex parejas de More Rial, son los autores de las denuncias más destacadas en contra de la hija de Jorge Rial.

Dylan Rodríguez acusa a More Rial de haberle robado la patente de su auto y de habérselo pateado. Por su parte, Facundo Ambrosioni, ex pareja y padre del hijo de la influencer, Francesco, la denunció junto a su hermano y su padre. El motivo es el robo de siete celulares de alta gama, incluyendo 4 Samsungs y 3 Iphone, que Morena habría hurtado del negocio familiar donde la familia de Ambrosioni, venden este tipo de dispositivos móviles.

More Rial junto a su ex pareja y padre de su hijo, Facundo Ambrosioni

Fernanda Iglesias explicó que More Rial ofreció hacer acciones comunitarias y 300 mil pesos por los celulares robados para resolver la situación, pero la familia Ambrosioni rechazó esta oferta. La hija de Jorge Rial elevó la cifra a un millón de pesos, pero tampoco lo aceptaron, porque los celulares están valuados en cinco millones de pesos aproximadamente. Como no se llegó a un acuerdo entre las partes, la causa avanzó a juicio oral.

Los hechos de coacción que denuncian en contra de More Rial

Lo más estremecedor de las denuncias es la acusación de coacción, que estaría relacionado con una amenaza que More Rial habría utilizado al momento de robar los celulares. Según está presentado en la causa judicial, la hija de Jorge Rial habría dicho: "Si a mí me llegan a denunciar, no sobrevive nadie. Ni mi hijo va a quedar vivo".

Morena Rial fue denunciada por su ex pareja, Facundo Ambrosoni, por amenazas de muerte

Además de esta coacción, Facundo Ambrosoni habría declarado que More lo amenazó con mandarlo a matar y quemar su auto. Además, la influencer, le advirtió que su papá era una persona muy poderosa, sugiriendo que se arrepentiría de sus acciones.

Morena Rial involucró a su papá, Jorge Rial, en una de las amenazas

En ese momento, Pepe Ochoa sumó información sobre el caso de More Rial y Facundo Ambrosoni. El panelista contó que el "verdadero quilombo" entre ellos comenzó cuando Facundo descubrió que la influencer había fingido un secuestro de su hijo Francesco para obtener dinero a cambio. Cuando Ambrosoni se enteró de esto, decidió terminar la relación y se llevó a su hijo a vivir con él.

Morena Rial está procesada por varios delitos graves

Morena Rial enfrenta un panorama legal complicado ya que tiene múltiples denuncias en su contra, pruebas de video y acusaciones que van desde un robo hasta amenazas de muerte. La abundancia de pruebas y la gravedad de los cargos, podrían dificultar la defensa de la hija de Jorge Rial en el juicio que se acerca.

C.S.