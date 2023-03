Diego Ramos, furioso tras el descargo de Jey Mammón: “Es absurdo”

Este miércoles por la tarde, Jey Mammón publicó un video en sus redes en las que intentó aclarar las cosas sobre su relación con Lucas Benvenuto, un joven que lo acusó de haber mantenido una relación cuando él tenía 14 y el conductor 32. En Intrusos hablaron sobre el descargo y Diego Ramos criticó duramente las declaraciones de Jey, quien se justificó explicando que en realidad el denunciante tenía 16 años.

Luego de mostrar el video de Instagram, Guido Záffora explicó a los televidentes: “Jey dijo ‘a Lucas lo conozco el 25 de abril del 2009, él tenía 16, Lucas dice que tenía 14’”, a lo que Maite Peñoñori agregó: “Hay una cuestión de fechas que para la Justicia tiene que ser muy fácil de determinar”.

Esta conversación alrededor de las supuestas edades de Benvenuto y las diferencias consecuencias que podría tener, enfureció a Diego Ramos, quien ya había tenido un fuerte cruce con Roberto Piazza sobre el tema. “Perdoname, con todo el amor del mundo, ¿sabés que es lo tremendo? Que estemos en la cola de un supermercado, sacando esto, poniendo lo otro, viendo cómo llegamos a una cuenta”, expresó.

Luego, el actor remató: “Para ver si alguien violó o no a un pendejo, si dice la verdad, si una persona es abusadora o no, cuando hay una justicia que tenía que haber hecho en su momento. Entiendo lo que estamos hablando, pero es absurdo”.

No es la primera vez que el conductor de “Estamos a Tiempo Extra” habla sobre esta situación. Recientemente citó a Roberto Piazza en su programa y discutió con el diseñador sobre sus declaraciones en las que tildaba la relación entre Jey y Lucas como “una calentura del momento”. El actor no toleró esta terminología y le contestó: “¿Una calentura momentánea haberse acostado con un chico menor? Dicho así es fuerte. Se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea. Es una aberración”.

Diego Ramos se encuentra muy disgustado con la situación y en los últimos días ha tratado el tema muchas veces, ya sea en su ciclo o en Intrusos, y no acepta el descargo de Jey Mammón tras el escándalo, recalcando que es absurdo que se trate de hacer una cuenta cuando se trata de un delito.

H.O