Diego Ramos le salió al cruce a Roberto Piazza, tras referirse al caso de Jey Mammón como una “calentura momentánea”

El caso de Jey Mammón y la denuncia hecha en su contra por Lucas Benvenuto está en boca de todos. Cada día, una nueva personalidad de la televisión rompe el silencio y opina sobre el tema, usualmente repudiando lo sucedido y reclamando justicia. Una de las figuras que tuvo una declaración un tanto ambigua fue Roberto Piazza, y Diego Ramos decidió invitarlo a su programa para aclarar las cosas. “Se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea. Es una aberración”, lo ubicó tajante el conductor de “Estamos a Tiempo Extra”.

“Es mi amigo y lo admiro como profesional. Lo conozco hace años, cuando nadie lo conocía. Y él ayudó mucho a mi causa. Eso no significa que haya cometido una cagada. Lo lamento muchísimo, haya hecho o no haya hecho. Es mi amigo y no lo odio porque hizo eso”, había expresado en su momento el diseñador, curiosamente, el impulsor de la Ley Piazza, que mejoró la legislación para los menores en condiciones de abuso.

Jey Mammón

Por eso, Diego Ramos lo citó en su programa y trató de mantener una tranquila conversación, en ánimos de hacerle cambiar de parecer. “Me parece que vos más que nadie sabés de primera mano lo que siente una persona que no le creen, que se siente hostigada, que genera un morbo extra todo lo que sucede y más si está implicada gente famosa. Mi consejo es que podrías escribirle a Lucas por Instagram, que él te contesta”, comenzó explicando el actor.

“No tengo Instagram, me lo cerraron hace 3 días”, respondió Piazza, a lo que el conductor le dijo: “Bueno, yo te doy el mío. Una vez con Vero Lozano le hicimos una nota y Lucas contesta de una manera amorosa, se maneja de una forma respetuosa”.

Jey Mammón

El diseñador continuó mostrándose reticente a hablar con el denunciante, excusándose: “Yo le dije a Lucas que me escriba, lo cito en mi oficina y charlamos, intercambiamos datos y cosas para contención o asesoramiento de cómo puede proseguir. Le he dicho a Lucas que me llame pero él se niega totalmente”. Ante esto, Ramos explicó que la razón puede tener que ver con el hecho de que los amigos de Jey Mammón no le suelen creer. “No lo voy a insultar a Jey, lo conozco y me cuesta entenderlo. Yo no insulto a nadie. Si Jey hizo eso metió la gamba hasta el gañote”, expresó Piazza, a lo que, ya un poco molesto, Diego Ramos le corrigió: “No es ‘meter la gamba’, es un delito. Vos como querés a la persona que hizo esto, no sabés donde ubicarte, claramente”.

“Sí, es un delito. Yo a Jey lo conozco hace 30 años, a una persona que de repente me iba a ayudar con la fundación y dicen que abusó de un chico de 14 años. ¿Qué pasó acá? No entiendo nada. Sí, es un delito, pero hay que analizarlo. No hubo juicio, no hubo nada. Se bajó el martillo y Jey no está preso, está suelto. El chico está destruido y yo también sigo destruido todos los días”, le replicó el diseñador.

Jey Mammón

Luego, Piazza agregó un comentario que descolocó completamente al conductor, sintiendo la necesidad de cruzarlo: “Si en el caso de Jey, haya sido una calentura momentánea… son dos vidas destruidas”, lanzó el diseñador. “¿Una calentura momentánea haberse acostado con un chico menor? Dicho así es fuerte. Se está hablando de un delito, no es una calentura momentánea. Es una aberración”, le respondió Diego Ramos.

“Es un delito totalmente, pero hasta que no haya un juicio no se puede decir la verdad de lo que pasó. Todo esto es fuerte”, argumentó Piazza.

“Lo saco del caso de Jey Mammón y de Lucas, hablo de la terminología. Me parece fuerte hablar así. Me parece que las palabras tienen un peso y vos lo debés saber mejor que nadie, que cada vez que se habla con cierta liviandad o con cierta terminología que aplica para otras situaciones, es un dolor que se abre”, opinó Diego Ramos, a lo que Roberto Piazza lanzó, concluyendo con el tema: “Yo no hablo con ninguna liviandad”.

