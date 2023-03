Apareció Jey Mammon y compartió un video dando su versión: "Tengo la necesidad imperiosa de gritar"

Jey Mammon apareció en redes sociales con un video en el que cuenta su versión después de la denuncia de Lucas Benvenuto.

"Estoy atravesando el peor momento de mi vida. Lo que estoy sintiendo no sabía que se podía sentir. Es nuevo para mí. Es por eso que hace una semana que yo tengo una semana que tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar por todos lados lo que le voy a decir. No me sale, no puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla y no me puedo ni parar", comenzó con su relato.

"Yo no viole, no abusé, no drogué a ninguna persona, jamás. Nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años.

Noticia en desarrollo...