Desde la muerte de Ricardo Fort, quién se hizo cargo de Felipe y Martita Fort fue Gustavo Martínez, de hecho, había firmado un acuerdo en el que haría cargo de los hijos del chocolatero hasta que cumplieran la mayoría de edad. Lo impensado fue que el desenlace que tuvo la historia, ya que 10 días antes de que los hermanos cumplieran los 18 años, Gustavo terminó con su vida.

La relación entre Marta y Felipe Fort fue muy bien, cabe recordar que, en una entrevista, los jóvenes hablaron muy de él y cómo fue su crianza: "Nunca nos castigó ni nos puso en penitencia, nos enseña los valores. A veces, se enoja, pero lo expresa bien. Como tenemos mucha confianza, tampoco nos mentimos. De hecho, a veces me dice que soy muy honesta", aseguró Martita.

Gustavo Martínez y los hijos de Ricardo Fort

Por otro lado, la familia de Gustavo Martínez exige una compensación a los hijos de Fort. Desde el Intrusos, el abogado Mauricio D’Alessandro afirmó: "Pidieron la regulación judicial de los honorarios de quien fuera en vida Gustavo Martínez, una cifra de muchos millones".

Y continuó: "Este hombre trabajó desinteresadamente durante muchos años y nunca recibió un peso. Lo importante es que la Justicia reivindicó esa tarea. Gustavo tenía derecho a cobrar un estipendio, pero nunca lo había hecho, porque entendía que eran los chicos que tenía que cuidar", cerró.

Felipe Fort: El sobrino de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort, repudió al joven y aseguró que lo único que le importa es la plata

Aun año de la trágica muerte de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y tutor legal de sus hijos, uno de sus sobrinos apuntó contra Felipe y Marta Fort. Pablo Martínez asegura que los adolescentes no fueron buena gente con Gustavo y que su tío tuvo razones para quitarse la vida en el mismo departamento donde estaban los mellizos.

En conversación con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Pablo Martínez hizo foco en el descargo que Felipe Fort realizó en su cuenta de Instagram ensuciando la reputación de Gustavo una vez fallecido. "Si te tengo que dar una definición de la familia Fort te diría que son personas sin corazón, no sienten nada, son personas que piensan que la plata es más importante que el corazón", fue la declaración del sobrino de Gustavo que impactó a los oyentes.

En el descargo, el hijo de Ricardo se mostró insensible a su muerte y lo culpó por "No terminar de cuidarnos antes de que cumplamos 18". "¿Tienen a Gustavo como buena persona? ¿Después de lo que hizo? Mientras Martu y yo estábamos en el mismo departamento", había declarado Felipe.

Gustavo Martínez y Martita Fort

Estas declaraciones enfurecieron a la familia de Gustavo Martínez y decidieron no mantener silencio. "Nosotros sufríamos con Gustavo y no podíamos creer que él esté así estando en una casa de millonarios", comenzó explicando Pablo cuando contó que su tío no tenía dinero para pagar el plan de su celular o un paquete de cigarrillos.

"A Gustavo lo quisimos sacar mil veces de ahí, pero él no quería irse de ahí porque quería quedarse con los chicos hasta que cumplan 18 años", explicó. Pablo recalcó que Felipe y Marta Fort lo fueron aislando de a poco hasta dejarlo fuera de los planes familiares, como por ejemplo, de las vacaciones familiares a Miami.

Felipe Fort y Gustavo Martínez

"La decisión de Gustavo de quitarse la vida es por un conjunto de cosas, por muchos factores, tener depresión, no tener plata, mi tío vivía con la familia Fort y se tiró en la casa de ellos, por algo lo hizo, por algo decide lo que decide en ese lugar... Yo pienso que Felipe se equivocó muchísimo. Ahí tomamos bronca por ellos, no podés decir eso cuando Gustavo te crió...", finalizó el sobrino de Gustavo Martínez.

