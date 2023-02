Marta Fort eligió sus Historias de Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a Gustavo Martínez, quien la crió a ella y a Felipe Fort cuando su papá falleció.

Sucede que este jueves 16 de febrero se cumplió un año de la muerte de la expareja de Ricardo Fort y la joven lo recordó de la mejor manera.

Marta Fort y Gustavo Martínez.

"Un año ya sin vos. Por más cosas que hayan pasado, siempre te voy a recordar en tus mejores momentos y con mucho cariño", comenzó escribiendo Marta Fort. Y continuó: "Toda mi familia y yo hicimos todo lo posible para cuidarte y yo sé que vos lo sabés. Me hiciste crecer mucho en muy poco tiempo y, como estuviste para mí en tus momentos de claridad, después nos tocó a nosotros -en conjunto con Marisa- ayudarte cuando esta enfermedad que negabas, avanzaba".

Marta Fort luego escribió: "De chiquita era más apegada a vos que a mi papá y por esos momentos lindos es que yo elijo darte un lugar en mi corazón más allá de cómo me hizo sentir tu final".

Por último, la hija de Ricardo Fort aseguró: "El amor más puro es el que se demuestra a puertas cerradas".

Su hermano, Felipe Fort, prefirió llamarse a silencio y no publicó nada sobre el primer aniversario de la muerte de su tutor.

Felipe Fort, Gustavo Martínez y Marta Fort.

Las palabras de Marta Fort cuando falleció Gustavo Martínez

El 16 de febrero de 2022, Gustavo Martínez se arrojó del piso 21 de su edificio de Sucre al 1900 en el Barrio de Belgrano. La reacción de Felipe Fort fue de enojo, en cambio Marta Fort le dedicó unas sentidas palabras a quien era su tutor.

"Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada, NI SOSPECHÉ NADA, porque yo lo veía a Gus igual que siempre. Sin ningún tipo de indicio que haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo. No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto, y apenas terminó, al rato me entero de la noticia. Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona." comenzó diciendo Marta Fort en su cuenta de Instagram.

Gustavo Martínez y Ricardo Fort.

La jovencita se mostró un poco más empática que su hermano, Felipe y se puso en lugar de Gustavo Martínez.

Además, Marta Fort agregó: "De igual manera fue una persona que ocupó un importante rol en mi vida y lo voy a extrañar siempre. QEPD Gus, mi padrino".

Minutos más tarde, Marta Fort apuntó contra la familia de Gustavo Martínez y se defendió de las acusaciones: "La familia estuvo diciendo que somos desagradecidos, que siempre lo dejábamos solo, y mi respuesta es tan simple como estas: NUNCA lo dejamos solo, los encargados de llevarlo al médico a hacerle estudios mientras nosotros estábamos estudiando era mi abogado Cesar Carozza y Marisa mi niñera. JAMÁS lo acompañó a ningún estudio".

Marta Fort en el último adiós a Gustavo Martínez.

"Y las festividades siempre las pasabamos de viaje, cosa que él no tenía ganas de venir y cuando lo invitaba a lugar prefería quedarse en su casa", arremetió sin piedad Marta Ford defendiéndose de las acusaciones de los sobrinos de Gustavo Martínez.

Para cerrar, Marta Fort lanzó: "Y no hablen sin saber, porque hat cosas para hbalar pero es un momento todavía muy delicado para sacarlo a la luz. Pero por favor, dejen de tirar ese tipo de comentarios".