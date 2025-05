Gianinna Maradona enfrentó otro duro golpe en su lucha por justicia, luego de que la jueza Julieta Makintach fuera apartada, en las últimas horas, del caso que investiga la muerte de Diego Maradona. Su reacción dejó en claro el impacto emocional que este nuevo giro judicial tuvo en ella y en su familia.

En las últimas horas, Gianinna Maradona se mostró profundamente afectada tras el inesperado apartamiento de la jueza Julieta Makintach en el juicio por la muerte de su padre. En medio de un proceso judicial cada vez más polémico, la hija del Diez expresó su dolor y preocupación por el futuro de la causa.

La jueza fue apartada del caso por el fallecimiento del astro argentino luego de que se conociera su participación en la grabación de un documental sobre todo el proceso judicial, sin el consentimiento de las distintas partes. La noticia no solo generó indignación, sino también una gran preocupación porque esto podría afectar a la continuidad de la investigación y, en el peor de los casos, llevarla a foja cero.

Desde que inició todo el juicio, Gianinna es una de las figuras más activas en la búsqueda de justicia por la muerte de Diego Maradona. Sin embargo, la controversia de Julieta Makintach la dejó visiblemente afectada, sobre todo por la posibilidad de que se declare nulo todo lo que se avanzó hasta ahora.

Luego de que se conoció la decisión de apartar a la jueza de la controversia, la mediática habló con la prensa y el Diario de Mariana logró entablar un pequeño diálogo con ella en el lugar y expresó su dolor y angustia por lo sucedido: "Estoy muy triste, no puedo creer lo que estamos viviendo. Me descompuse durante la audiencia", continuó la joven.

La hija del Diez llegó a los tribunales de San Isidro en medio de una jornada caótica, rodeada de periodistas y cámaras que buscaban su reacción. "Ya me descompuse antes, ustedes me abruman, me pongo nerviosa. No voy a opinar. Por favor, déjenme caminar, respeto su laburo, pero yo no puedo más", expresó Gianinna Maradona mientras intentaba retirarse.

El escándalo que rodea a la jueza Julieta Makintach colocó en jaque la continuidad del juicio, por su controvertido accionar. La posibilidad de que todo lo actuado hasta el momento sea declarado nulo preocupa a los querellantes, quienes temen que la causa retroceda y se pierda el avance logrado hasta ahora.

VDV