El emotivo ida y vuelta de Dalma y Gianinna Maradona por las declaraciones por la muerte de su papá

Dalma y Gianinna Maradona volvieron a demostrar la fortaleza de su vínculo en medio del juicio por la muerte de su padre. En un emotivo ida y vuelta, las hermanas dejaron en claro el amor y la admiración que sienten la una por la otra, luego de que una de ellas tuviera que dar una declaración clave de la causa judicial.

Dalma Maradona

El emotivo ida y vuelta de Dalma y Gianinna Maradona en medio del juicio por la muerte de su papá

El emotivo ida y vuelta de Dalma y Gianinna Maradona por las declaraciones en el juicio de su padre conmovió a todos sus seguidores. En un contexto de dolor e incertidumbre, sus palabras reflejaron la unión inquebrantable que las caracteriza y la necesidad de justicia en medio de la batalla legal que ya lleva tiempo.

Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna Maradona

En las últimas horas, la primera hija de Diego Maradona se presentó en el Tribunal Oral en lo Criminal N.°3 de San Isidro con el fin de brindar declaración ante la Justicia por la muerte de su papá. Su testimonio duró alrededor de siete horas, y estuvo marcado por el dolor y la constante búsqueda de justicia.

Uno de los momentos más impactantes de su declaración fue cuando relató una conversación telefónica con su padre, pocos días antes de su cumpleaños. Según comentó Gianinna Maradona, su papá tenía la idea de haber pasado ya el día de sus 60 solo, a pesar de que todavía no había llegado la fecha: “Estaba perdido en tiempo y espacio, básicamente”.

Posteo Dalma Maradona

Horas más tarde de este difícil momento que pasó su hermana, Dalma Maradona utilizó sus redes sociales con el fin de expresar su apoyo y admiración. Primero lo hizo con una foto de ellas dos junto a Claudia Villafañe: “Las tres somos una. La rompiste, Gianinna. ¡Tan orgullosa de vos! Te amo para siempre”. Momentos después, publicó otra historia donde se podía ver un dibujito animado que representaba a su hermana cuando estaba declarando.

“No me puedo dormir porque sigo pensando lo valiente, calma, centrada, clara y espectacular que estuviste declarando hoy! No dudaba de eso, sabía que la ibas a romper, pero, como te dije alguna vez, ¡aprendo de vos todos los días! ¡Sos uno de los seres más maravillosos que conozco y encima tengo la suerte de que seas mi medio limón! Esto no es nada al lado de todo lo que te escribí en privado, pero también está bueno que todos sepan que ¡sos la mejor! Cuando uno habla con amor y con la verdad, ¡nada puede salir mal! Hoy lo imagino con el pecho inflado del orgullo que le da ser tu papá”, escribió la mediática en sus redes sociales.

Posteo Dalma Maradona

El emotivo ida y vuelta de Dalma y Gianinna Maradona por las declaraciones en el juicio por la muerte de su padre dejó en evidencia, una vez más, la profunda conexión que las une. A medida que la batalla legal avanza, las hermanas se sostienen mutuamente, demostrando que, más allá del dolor y la búsqueda de justicia, el amor y el apoyo incondicional siguen siendo su mayor fortaleza.

VDV