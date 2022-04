Dolores Fonzi compartió una foto con su hija: así está hoy Libertad 

Dolores Fonzi compartió una foto con Libertad, su hija de 11 años que tuvo junto a Gael García Bernal.

La actriz decidió homenajear a la pequeña en el día de su cumpleaños y subió fotos inéditas de ella. "Hoy cumple 11 años esta persona que vino a mejorar todo. Libertad de mi corazón, te amo", expresó la actriz junto a las fotos.

Dolores Fonzi es también mamá de Lázaro, quien ya tiene 13 años. Ambos son hijos del actor mexicano, con quien la actriz estuvo en pareja durante 8 años.

En 2014 se hizo oficial la ruptura entre ellos y también confirmaron que mantienen una excelente relación. Sin embargo, el vínculo entre ellos comenzó con un escándalo mediático cuando circulaban rumores de que Natalie Portman había viajado a Buenos Aires para descubrir la supuesta infidelidad de Gael con Dolores Fonzi.

Sobre este paso por la vida mediática, Dolores aclaró que nunca fue la tercera en discordia. " La verdad, ella apareció acá y a mí me pareció como excitante, no sé, no entendía. ¿Es ella, Natalie Portman? Lo vi desde el lugar de actriz. Fue más escandaloso lo que se armó alrededor”, expresó en Los Mammones.

"Quiero decir que al padre de mis hijos lo conozco desde mucho antes, digo porque yo no llegué a romper nada”, agregó.

Dolores Fonzi y Gael García Bernal.