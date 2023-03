El cocinero italiano Donato de Santis, quien es uno de los jurados junto a Damián Betular y German Martitegui, opinó sobre la empresaria Wanda Nara y el rol que desempeña como conductora del reality de cocina Masterchef.

“Wanda está muy cómoda. La veo muy segura, tranquila y relajada. La veo divertirse, que eso es importante. Es una Wanda natural, mucho más accesible, muy atenta a las directivas de programa de televisión”, comentó Donato en el ciclo radial Agárrate Catalina. El chef, además reconoció que tuvo una mala impresión de Wanda por el “divismo” de la hermana de Zaira Nara: “Pensamos que quizás iba a transmitir cierto grado de divismo y nada que ver, se sienta con nosotros, come con nosotros y charla”.

Masterchef con la conduccion de Wanda Nara y Donato de Santis, Damián Betular y German Martitgui co jurdo

Karina Iavícoli criticó la conducción de Wanda Nara

A pocos días del estreno de Masterchef y el debut de Wanda Nara como conductora, genera cierta incertidumbre de cómo será el desempeño de la mediática en la pantalla de Telefe. Lo cierto es que la periodista Karina Iavícoli, dio su humilde opinión sobre la empresaria.

"Ella tiene que demostrar cómo es como conductora, sola. Y no hay edición que la salve. Esto no es para tirarla a menos porque para criticarla primero te vamos a ver cuándo empieces. El martes te destruimos. Pero me parece que ahora todo depende de ella"

Karina Iavíacoli

Además, agregó que Wanda no tiene experiencia como conductora y dijo: "Ella no tiene dos dedos de frente, como para decir 'yo no estoy preparada para esto'. Y yo la conozco desde que empezó, desde el calzoncillo".

¡Durísima!

J.M