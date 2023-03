Wanda Nara se está por probar como conductora de Masterchef y todas las miradas están puestas sobre ella y su desempeño. La famosa va a estar acompañada de los chefs de las ediciones anteriores: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Lo que sucede es que no a todos les cayó bien la incorporación de la empresaria como conductora, y Karina Iavicoli hizo saber su molestia.

Karina Iavícoli y Flor de la V, conductora de Intrusos

"Ella tiene que demostrar cómo es como conductora, sola. Y no hay edición que la salve. Esto no es para tirarla a menos porque para criticarla primero te vamos a ver cuando empieces. El martes te destruimos. Pero me parece que ahora todo depende de ella", explicó la periodista.

A pesar de decir que no era una crítica, Karina se dejó llevar y dejó ver lo que realmente le molesta: "Lo que a mi me molesta son los paracaidistas, en este caso Wanda lo es. Aunque Telefe la elige y es un poco injusto". La panelista de Intrusos dio a entender la inexperiencia de Wanda: "Ella no tiene dos dedos de frente, como para decir 'yo no estoy preparada para esto'. Y yo la conozco desde que empezó, desde el calzoncillo de Maradona".

Iavícoli expresó su malestar: "Le quiere hacer creer a la gente que cualquiera que empezó desde abajo puede, y eso es mentira. Eso le pasa a uno en un millón". También explicó que Wanda está donde está gracias a Icardi. "Ella se casó con un millonario, si no tuviese el dinero de Mauro que la acompañó, hoy no estaría conduciendo un programa ni siendo Wanda Nara".

Flyer de Masterchef

La prestigiosa cocinera tomó partido por uno de los conductores del formato.

Pronto se estrenará una nueva edición de Masterchef por la pantalla de Telefe, solo que esta vez con el debut en la conducción de Wanda Nara, muchas son las expectativas y debates que se generan en cuanto al cambio de presentador y el rol que llevará adelante la empresaria.

Y en las últimas horas, a poco de que el canal comenzara con las promociones de la vuelta del formato para el próximo lunes 20 por la noche, que varios especialistas en el tema, periodistas y ex participantes del reality de cocina, comenzaron a dar su opinión sobre la flamante incorporación de la mujer de Mauro Icardi.

En ese contexto se sumó Dolli Irigoyen a la polémica brindando su punto de vista desde su vasta experiencia sobre lo que se viene en el formato con la mediática al frente. “Esta edición de Masterchef es distinta porque no hay famosos, el valor de los participantes debe ser el de saber cocinar. Para mí va a ser súper interesante”, comenzó la ex jurado de Bake Off.

