Hace algunas semanas, el patio de la casa de Moria Casán fue el escenario de un gran festejo por los 10 años de Dante, el nieto más pequeño de la diva de la televisión argentina y fue mostrado en sus redes sociales. No solamente es alguien que sabe de baile y es muy inteligente a la hora de dejar frases para el recuerdo, sino que también es alguien útil que posee su propio programa en una plataforma de streaming y hace posteos a diario sobre su vida cotidiana.

En este verano, la actual pareja del "Pato" Galmarini estará presente en Mar del Plata en donde será parte de la obra teatral "Brujas". Esto demuestra que se mantiene más activa que nunca y que la edad solamente es un número porque continúa siendo de las celebridades más importantes del espectáculo argentino.

Pero la madre de Sofía Gala es bien recordada por las generaciones más nuevas por la frase "el decorado se calla" que siempre quedará como una de las más populares de la República Argentina.

Dónde y cuándo surgió "el decorado se calla" de Moria Casán

La exvedette y reconocida figura de la farándula argentina, Moria Casán, es una mujer que está activa desde hace décadas y que posee un carisma único, además de un talento y una presencia que hasta el día de hoy la coloca entre las personalidades más importantes de nuestro país. En pareja y feliz desde hace años, se da el gusto de compartir momentos con sus nietos, su hija y también de continuar trabajando ya que se siente mejor que nunca.

Moria Casán y uno de sus nietos.

Así como es una de las divas de la televisión argentina también se caracteriza por decir lo que piensa y sin pelos en la lengua. Muchas veces, su sinceridad la llevó a tener muchos cruces e intercambios con pares o personas del espectáculo, pero ella nunca fue alguien que temiera y confrontaba si había que hacerlo.

En una de sus tantas ocurrencias, quedó inmortalizado en en colectivo popular la frase "el decorado se calla" que usualmente es utilizada para cuando dos o más personas discuten y se busca "minimizar" de forma sutil a otro.

En relación a esta frase icónica y que convirtió en propia, "La One" dialogó con Gente e hizo referencia al origen de la misma: "Surgió cuando estaba en ShowMatch. La gente gritaba para cualquiera, estuviera mal o bien su performance". Y agregó: "Entonces cuando había alguna arenga que no tenía que ver, yo exclamaba: ‘El decorado se calla’. Es una frase como muy filosófica. La han usado hasta los políticos en los debates".

Es un tema que no es personal contra Fátima (Flórez), es contra todos que hagan sobredosis de mí", expresó Moria Casán sobre que no es personal la utilización de su frase. Y cerró al respecto de la propiedad de "el decorado se calla": "Me canso de verme. Y si me usan en un lugar importante que den un billetito. No hay acciones legales, se tiene que poner de acuerdo con los abogados que tiene mi marca a llegar a una confidencialidad de lo que tienen que dar. Ya están hablados todos los que hacen de mí, todo está perfecto".

