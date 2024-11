Netflix anunció que está trabajando en un proyecto de serie ficción inspirada en la vida de Moria Casán, una de las vedettes y famosas más icónicas de Argentina. Tras el anuncio que sorprendió a los fanáticos de "La One" se supo quién será la actriz que le dará vida a la amada conductora argentina. La cuenta de X (ex Twitter) de CheNetflix hizo el anuncio con un comunicado que decía "se viene la serie de ficción inspirada en la vida de la one, amores". Frente a este anuncio las fanáticos de la vedette no pudieron ocultar su emoción por saber quien va a ser la persona encargada de darle vida a este icono argentino, recientemente en un programa de televisión anunciaron quien es la actriz argentina que la va a interpretar.

Revelaron quién interpretaría a Moria Casán en la serie de Netflix que cuenta su vida

La producción basada en la vida de Moria Casán es algo que se viene esperando hace años por parte de los fans. La vedette, actriz y conductora ha sido una referencia en el entretenimiento durante décadas, y su legado sigue inspirando a generaciones. La serie promete ser un viaje introspectivo a la vida de Moria Casán, explorando sus logros, desafíos y momentos más significativos. Dado su estatus de ícono cultural, se espera que la actriz que la interprete tenga la capacidad de capturar la esencia y el carisma que han hecho de Moria Casán una figura tan querida y respetada.

Recientemente en 'Intrusos', Laura Ubfal contó quien va a ser la encarga de darle vida a "La One": "Todo el mundo habla de Andrea Rincón, porque cuando se hizo ATAV II ya hizo de Moria Casán. Estaba impecable". Al mismo tiempo Guido Záffora contó la posible fecha de estreno de este increíble proyecto "Esto va a ser 2025 final o 2026. Estuve hablando con gente del casting y quieren a completamente desconocidos para el rol principal. No quieren la copia. Como dice Laura no va a ser una biopic, es una serie inspirada en la vida de Moria".

La elección de la actriz protagonista es crucial, ya que debe transmitir la misma energía, pasión y personalidad que han definido a Moria Casán a lo largo de su carrera. Los fanáticos de la vedette esperan con ansias ver cómo se recrea su historia en la pantalla, y es fundamental que la actriz elegida sea capaz de hacer justicia a su legado.

