La fuerte opinión de Moria Casán sobre Griselda Siciliani: "Tiene una cosa mala"

La actual compañera de vida del Pato Galmarini y una de las divas de la televisión argentina, Moria Casán, es una de las mujeres más representativas, experimentadas y seguidas de la actualidad en el ambiente del espectáculo al punto de ser considerada una voz autorizada e importante en este ambiente. En esta ocasión, fue consultada al respecto del comentario que hizo en X con respecto a los dichos de Sabrina Rojas y una declaración de Araceli González en donde hicieron foco en que Griselda Siciliani se habría entrometido en los vínculos amorosos de, en ese entonces, Adrián Suar y más reciente Luciano Castro, actual pareja de la madre de Margarita.

Moria Casán.

El picante comentario de Moria Casán sobre Griselda Siciliani: qué dijo

En los últimos días, Griselda Siciliani saltó al primer lugar en la agenda de los medios o especialistas en espectáculos debido a los dichos de Sabrina Rojas, que se separó de Luciano Castro en 2021, respecto a que la excompañera de vida de Adrián Suar habría sido la tercera en discordia de su relación. Lo cierto es que es un tema de opinión pública y que generó una gran diversidad de comentarios, pero lo que no podía faltar es la de Moria Casán, mujer a la que no le tembló le pulso y nuevamente sacudió la escena con una comparación de la forma de actuar de la actriz.

Uno de los programas con mayor acceso a esta información envió a uno de sus cronistas para que tomara contacto con "La One". LAM, programa que cuenta con la conducción de Ángel de Brito y la transmisión de América TV, tuvo acceso a uno de los testimonios más buscados en diferentes tópicos que construyen cotidianamente el mundo del espectáculo. La pareja del Pato Galmarini utilizó su cuenta de Twitter para comentar un post en el que se informaba que Griselda Siciliani también se habría metido en el vínculo amoroso de Esteban Lamothe con Julieta Zylberberg: "Jaaa, es la China Suárez veterana, licuame la banana".

Es por eso que en la emisión de este lunes, la palabra de Moria Casán pasó a ser uno de los objetivos. "Es una mina copada y seguramente todo esto le divertirá. Tiene una cosa mala, que todo el mundo la quiera. No puede ser, mami. Olvídalo, guapa. Me divierte todo esto. Como dije en mi monólogo, todo es lindo y el viaje es lindo. Argentina es única y lo único que mantiene divirtiéndose a la gente es el chisme, todo lo que se da en el ambiente del espectáculo", comenzó diciendo al cronista la exvedette.

"La Rojas (Sabrina) prendió el ventilador", le comentó el periodista "La One" que respondió: "La Rojas es una regia. Estuvo conmigo en el teatro, todas pasaron por mis armas. Me acuerdo que una vez la Rojas vino al camarín y me decía algo relacionado a una propuesta que le había hecho Gerardo Sofovich y no sabía por dónde encarar. No aceptó lo de él y sí otra cosa. Ella quería ir por otro lado. Conocí al primer novio que era un divino, con Castro (Luciano) ya no la ví".

BL