Pampita y Juliana Awada son dos de las mujeres más influyentes del mundo de la moda. En sus constantes viajes por el mundo o trabajos con diferentes marcas, demuestran sus conocimientos fashionistas y cómo los llevan según su estilo personal. Sin embargo, ambas coincidieron con el abrigo tendencia de la temporada, cargando el mismo color. Con dos diseños diferentes y tapados únicos, la modelo y la ex Primera Dama dieron cátedra entre los expertos.

Pampita, Juliana Awada

Los tapados de Pampita y Juliana Awada

Mientras que Pampita disfruta de su viaje por la Patagonia y se enfrenta a la noticia de su separación, Juliana Awada viaja por el verano italiano con su familia. Las mujeres aprovechan estos momentos para pasar un rato con sus hijos, a su vez, ambas son de las más reconocidas influencias en la Argentina, y en ocasiones coinciden con prendas ideales, aunque lo demuestran con sus estilos personales. Esto mismo pasó con un abrigo clave para el invierno argentino, y que no dudaron en poner en su guardarropas.

Pampita, Juliana Awada

Por un lado, durante su viaje a Europa para su cumpleaños, Juliana Awada abrió la temporada de bajas temperaturas con un tapado corto, hasta las rodillas, de cuero. El mismo era del color tendencia: mocha mousse, el más querido por los usuarios en estos últimos meses. Bien fiel a sus gustos en la moda, la empresaria optó por un estilo campestre y effortless, ideal para pasear por la ciudad y perderse entre los colores del otoño.

El tapado según Juliana Awada

Por el otro, durante su viaje a Villa La Angostura, Pampita lució también un tapado de color marrón, más claro que el mocha mousse. Sin embargo, su diseño y combinación marcó un estilo más elegante y que iba de la mano con los paisajes en la nieve que iba a visitar. El abrigo pasaba las rodillas y tenía detalles en pelo sintético. Además, lo combinó con un look total white debajo, alejándose de los outfits más casuales y cómodos que se utilizan para el turismo.

El tapado según Pampita

Pampita y Juliana Awada demostraron, nuevamente, ser influencias de la moda, al marcar el mismo abrigo con diferentes estilos y diseños. Mientras que la ex Primera Dama optó por seguir con sus looks effortless y comfys, la modelo marcó la elegancia de las prendas para los viajes en invierno. Las redes sociales y los expertos fashionistas no dudaron en destacar este duelo de looks, y resaltaron algunos de los detalles que hacen a ambas mujeres únicas en su contenido fashionista.

A.E