El invierno en la Argentina invitó a las celebridades a buscar en su guardarropas y elegir los mejores abrigos para enfrentar las congeladas temperaturas. Con los colores tendencia, piel sintética y de diferentes cortes de diseño, mujeres como Juliana Awada, Pampita y Juli Poggio demostraron a sus seguidores cuáles son sus favoritos. De esta manera, ellas no pierden su estilo personal y fashionismo, pero logran pasar esta temporada.

Los mejores abrigos para las congeladas temperaturas

Los abrigos tendencia van desde los chalecos hasta las camperas y tapados. Sin embargo, el detalle no está solo en el corte de la prenda, sino en su diseño y juego de texturas. Juliana Awada propuso el uso del tapado largo, como uno que invita a la elegancia. De esta manera, volvió a marcar los colores terrenales como los ideales para la temporada, y fue respaldada por Pampita. Carolina Ardohaín se diferenció de la ex Primera Dama, ya que utilizó una de sus telas favoritas: el cuero. Para eso, demostró que un buen tapado de cuero puede convertir un look en canchero, y juega con el uso del total black.

Sin embargo, los chalecos también pueden ser buenos compañeros, ya que protegen el pecho de la persona que lo utiliza y permiten el movimiento de los brazos. Nequi Galotti optó por uno que combina la tela rompeviento con uno de los estampados más elegidos por los usuarios: el animal print. Así, lo lleva combinando un look abrigado pero de estilo moderno, ideal para la ciudad. Nicole Neumann coincidió con el uso de la prenda, pero decidió hacerlo llamativo con un peluchito sintético en su interior, para mayor proyección de las temperaturas.

De esta misma manera, Juli Poggio combinó su estilo sensual y ceñido al cuerpo con una campera de piel sintética. La misma se alejaba de las tendencias de lo extremadamente largo o lo corto del chaleco y tapado, y optaba por una comodidad intermedia, que pudo matchearla con un gorro para protegerse aún más. Finalmente, Wanda Nara observó todas las tendencias de la temporada e hizo un mix de varias de ellas, que destacó su estilo personal maximalista. Así, lució un "look capibara", con un abrigo largo de corte maxi, con efecto peluche. Ella conquistó las texturas, los diseños y los cortes en un mismo abrigo.

Las celebrities son las influencias en las tendencias de la moda, quienes observan lo más cómodo para los usuarios y buscan los colores que pueden combinarse con cualquier prenda. Es así como se volvieron las más observadas en redes sociales, y muchas veces coinciden con sus looks. En este caso, dieron cátedra de los mejores abrigos y enamoraron a sus seguidores con sus elecciones.

