Famosa cantante británica reveló que fue secuestrada y violada

A los 23 años, la cantante británica Duffy, se convirtió en todo un boom gracias a “Rockferry”, su primer álbum, el cual se convirtió en el más vendido en el Reino Unido en 2008. Sin embargo y tras un segundo lanzamiento en 2010, la artista desapareció por completo del mundo de la música y por años nada se supo de ella, hasta ahora.

En una inusitada publicación que realizó en su cuenta oficial de Instagram, la cantante reveló que en medio de su incipiente fama se alejó de la vida pública porque fue “violada, drogada y mantenida en cautiverio durante varios días”.

“Solo pueden imaginar la cantidad de veces que pensé en escribir esto, la forma en que lo escribiría y cómo me sentiría después. Bueno, no estoy completamente segura de por qué ahora es el momento adecuado, y qué es lo que me emociona y libera hablar, no puedo explicarlo. Muchos de ustedes se preguntan qué me pasó, dónde desaparecí y por qué. Un periodista me contactó, encontró la manera de comunicarse conmigo y le conté todo el verano pasado. Fue amable y se sintió tan increíble finalmente hablar”, comenzó a explicar la cantante.

"La verdad es que, y confíen en mí, estoy bien y segura ahora. Fui violada, drogada y mantenida cautiva durante algunos días. Por supuesto que sobreviví, la recuperación tomó tiempo. No hay una forma ligera de decirlo. Pero les puedo decir que en la última década, de los miles y miles de días que me comprometí a querer sentir la luz del sol en mi corazón nuevamente, ahora, el sol brilla”, continuó Duffy.

Luego, explicó porqué se animó a hablar y la decisión de alejarse de la vida pública: “Se preguntarán por qué no elegí usar mi voz para expresar mi dolor. No quería mostrarle al mundo la tristeza en mis ojos. Me pregunté, ¿cómo puedo cantar desde el corazón si está roto? Y lentamente se volvió a regenerar”, aclaró.

Por último, la artista reveló que en las próximas semanas se divulgará una entrevista en donde responde a muchas preguntas sobre este violento hecho y alentó a sus seguidores a escribirle.