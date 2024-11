Wanda Nara y Mauro Icardi continúan en una mediática guerra por su separación, que cada vez está alcanzando un nivel más elevado. Entre denuncias por violencia de género y acoso, videos incriminatorios y fuertes llantos, la modelo y el futbolista se tiran todo el rencor que vinieron guardando por tanto tiempo. Sin embargo, hay que sumarle la nueva pareja de la mediática: L-Gante. El cantante no duda en alzarse a favor de su novia, pero Icardi se defiende.

El jugador no dudó en responderle al actual novio de Wanda Nara

La dura respuesta de Mauro Icardi a L-Gante por opinar sobre su vida: "Lo que me faltaba"

La pelea de Wanda Nara y Mauro Icardi llegó hasta puntos inesperados. En la Gala de CARAS, la mediática compartió en sus redes sociales un anuncio inesperado: su decisión de bajarse de un importante viaje de trabajo a Tailandia. La noche continuó llena del lujo y la emotividad. Figuras icónicas como Pampita, Mariana Fabbiani, Florencia Peña, Nicole Neumann y la homenajeada de la velada, Mirtha Legrand, estuvieron presentes. Sin embargo, al finalizar la producción de la tapa, Wanda se retiró de la foto principal entre lágrimas. Un video comenzó a viralizarse, donde varias intentaban apoyarla.

Finalmente, en LAM (América), Yanina Latorre y las panelistas se contactaron con los protagonistas de esta pelea para intentar formar una versión de la historia. En medio del programa, la esposa de Diego Latorre confirmó que se contactó con L-Gante, para confirmar si una discusión con él había sido el motivo de la cancelación del viaje y el llanto. “L-Gante me dijo que no estuvo en ningún momento enojado con Wanda. Le pregunté por qué no fue a la fiesta de Caras, porque se suponía que iba a ir con ella y estaba la madre de él. Y la gente creía que Wanda lloraba porque él no fue o estaría enojado”, comenzó.

De esta manera, agregó: “Y me puso ‘porque se me rompió la camioneta. Y lo de Mauro no me sorprende, es un molesto. Tenés que ser plaga para ser millonario y andar pidiendo casa’. Yo le deseo lo mejor a él y espero que sepa manejarlo. Un hombre en su estado de obsesión y locura, solo me da temor que caiga en una depresión”. El programa siguió su curso de siempre, hasta que Pepe Ochoa contó que Icardi le escribió y lanzó una dura frase contra L-Gante.

“Lo que me faltaba en mi vida, que un desconocido hable de mí, de mi familia, de mi vida y de mis finanzas”, lanzó tajante el futbolista. En esa línea, y sobre su estadía en la casa de Santa Bárbara, propiedad de Wanda, contó: “Tengo propiedades de las cuales se me excluyó por violencia de género y porque le daba miedo a Wanda. Todo lo que dice ese señor es mentira”.

La separación de Wanda Nara y Mauro Icardi está siendo una de las más polémicas de este año. Tanto la modelo como el futbolista se tiran todo lo que tienen en contra, hasta involucrar a la Justicia. Por el momento, la conductora no comunicó nada más a los medios, más que la cancelación de su viaje. Los seguidores de ambos esperan qué pasará después, y cómo esta guerra terminará.

A.E