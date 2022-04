Revolución Queer: Dyhzy, Fabrii Watson y Lady Nada, íntimas

Una amistad de varios años, la interpretación, los shows, la pasión por el arte y ahora, un estudio de grabación. Todo eso une a Dyhzy, Fabrii Watson y Lady Nada. Bueno, sí, y obviamente las pelucas de colores, las uñas postizas y el amor por el maquillaje.

Una charla con ellas es diversión asegurada. Lo confirma “Drag Love”, su nuevo Podcast original de Spotify que produce la Agencia Sherezade y que ya llegó al 6º puesto de los más escuchados. Todos los lunes, en cada nuevo episodio, reciben a un invitado diferente y hablan de todo.

Y en esta oportunidad, cuando se apagan los micrófonos, además hablan con CARAS. En una entrevista exclusiva, Dyhzy, Fabrii Watson y Lady Nada nos cuentan, entre otras cosas, cómo es estar en sus zapatos (de taco, ¡obvio amooor!).

Dyhzy, Lady Nada y Fabrii Watson.

En primera persona

-¿Cómo y cuándo fue el momento en que cada una sintió el deseo de ser drag?

-Fabrii Watson: Desde que era chiquite siempre me gustó disfrazarme, hacer shows y mostrarme… ¡soy muy de Leo! De hecho durante mi último año de colegio fui con peluca marrón porque no me dejaban entrar por mi pelo teñido de colores. En mi adolescencia me dragueaba sin saber lo que estaba haciendo. A los 17 años fui por primera vez a un boliche LGBT y vi unas drags. Obviamente a la semana siguiente ya me estaba montando (risas).

-Dyhzy: Para mí fue un poco siempre. Toda la vida miré con pasión las producciones de grandes artistas femeninas, donde tenían pelazos y estaban mega maquilladas. Cuando me di cuenta de que eso lo podía hacer yo también fue un momento increíble.

-Lady Nada: En mi caso también fue desde siempre. Antes del drag hacía cosplay, que es una disciplina muy similar al drag, donde necesitamos técnicas de varias áreas como costura, maquillaje, fotografía, etc. para darle vida a la caracterización de un personaje ficticio. Hasta que en un momento sentí que había llegado a su techo, es decir, me había cansado de caracterizar personajes de otros y quería empezar a desenvolverlo en base a lo que sentía, mi creatividad.

"Estoy muy feliz con todo este revuelo y locura", Lady Nada.

-¿Qué las inspira en sus personajes?

-LN: En mi caso puedo decir que la moda, el k-pop, el color ¡y todo lo que provenga de Asia!

-FW: Yo amo el burlesque, las vedettes, el divismo, el brillo... ¡el show! Pero no me quedo solo ahí. Amo jugar con mis looks y llevarme a extremos donde no me siento tan cómode, ser un alien o un monstruo. Me encanta poder jugar y divertirme en cada uno de mis looks.

-D: Yo no uso la palabra personaje porque no me identifica mucho la idea de que soy alguien más o que soy un actor que interpreta un papel. A mí lo que me inspiró siempre fueron las grandes personalidades del rock femenino, como Ann Wilson o Joan Jett. Y también los personajes femeninos en videojuegos, particularmente Junko Enoshima de Danganronpa y Cynthia de Pokemon.

-¿Cuánto tardan en montarse?

-FW: Yo suelo armar todo: collares, aros, etc y en el vestuario me ayuda mi novio. Mis pelucas suelen llevar entre cinco a diez horas de peinado... y en el makeup me tomo cuatro horas (puedo hacerlo en dos pero no lo llego a disfrutar).

-LN: Yo igual. Si bien puedo hacerlo en dos horas, prefiero tomarme mi tiempo. Puedo demorar hasta cuatro horas también.

-D: Yo en menos de una hora estoy lista siempre. Aprendí a agilizar mucho con el tiempo.

"No me considero celebridad", Dyhzy.

-¿Y sus vestuarios cómo los eligen?

-D: Yo hago mucho de lo que visto y generalmente todo parte de ideas que me vienen escuchando música o jugando videojuegos. Y me fijo en qué hacen algunos diseñadores para ver qué me gusta en materia de siluetas y confección.

-LN: Generalmente son sobre cosas que nos gustan, lo bueno de poder confeccionarlos nosotras mismas es que no tenemos limites. Más que lo económico claro (risas).

-FW: Yo suelo inspirarme viendo pelis, videoclips, series y desfiles. ¡Pero lo elijo siempre a último momento!

-D: Siempre están los típicos vestidos genéricos que una fue adquiriendo o haciendo con el tiempo por si tiene que ponerse algo de ultimo momento.

"Tengo la suerte de tener una familia que me acompaña siempre en cada momento", Fabrii Watson.

Drag Power

-¿Tuvieron y tienen el apoyo de sus familias?

-D: Por suerte sí. Yo arranqué ya habiéndome independizado pero en un momento se dio la charla y entendieron que es algo que me apasiona. (N de R: Su padre es el Presidente Alberto Fernández).

-LN: Yo en este momento puedo decirte que sí, el apoyo total, pero no voy a negar que en un principio fue difícil. Igual ahora, viendo para atrás, me doy cuenta de que más que un posible rechazo fueron preocupaciones que ellos tenían en su interior por cómo crecieron y por las vivencias que les dio la sociedad.

-FW: En mi caso también. Tengo la suerte de tener una familia que me acompaña siempre en cada momento. Es más mis abuelos me trajeron mi icónica prótesis de tetas desde Nueva York cuando se fueron de vacaciones. ¡Aman verme en drag! Pero al principio todos tenían mucho miedo porque viajaba dragueada a las 23:30 hs, en el ultimo tren desde Ituzaingó hasta capital.

-¿Cuál es el origen y significado de sus nombres artísticos?

-D: Le pegué al teclado de la compu con la cara y salió dyhzy. No significa nada pero suena lindo.

-FW: Yo no suelo contarlo por que es bastante íntimo. Involucra mi pasado más oscuro... cuando en mi infancia mi papa abusó sexualmente de mi hermana en mi presencia. Esto me dejó devastade, con muchísima culpa. La historia se pone peor, pero mejor esperen a escucharla en Drag Love.

-LN: Mi caso es muy particular también. Amaría que escuchen el podcast para averiguarlo. La respuesta los sorprenderá.

Drag Love es su primer podcast (original de Spotify).

-Hablando del podcast…¿cómo surgió la idea hacerlo?

-LN: Hace como dos años le tiré la idea a Dyhzy de hacer uno pero en ese momento por la cantidad de trabajo y demás, se tornaba imposible.

-D: Yo le dije: “Nah amiga tas loca”.

-LN: Es que me parece un formato súper rico de explotar, sobre todo nosotras que apostamos tanto a lo visual. Es un desafío realmente.

-FW: Por eso yo jamás me hubiera imaginado grabando un podcast. Siento que mi fuerte es la imagen, lo visual.

-D: Cuando Spotify me contactó para hacerlo no dudé en decirle a Lady Nada y a Fabrii ya que veníamos laburando juntas en Youtube.

-FW: ¡Y yo no dudé ni un segundo en aceptar! Me embarqué en compartir esta parte de mí que ninguno de mis seguidores vio antes.

-¿Qué mensaje quieren transmitir a través de él?

-LN: El mensaje más simple que queremos transmitir es que somos gente queer existiendo.

-D: Básicamente somos personas queers trabajando en el entretenimiento, cosa que en los medios mas allá de que va pasando cada vez mas, no es del todo común, mucho menos drag queens…

-LN: … sin ser un adorno. Y queremos transmitir no solo cosas relacionadas con el drag en sí sino también problemáticas de la comunidad LGBTIQ+ contadas en primera persona o mínimo por personas pertenecientes a ella.

-FW: En mi caso, más que un mensaje, quiero que les oyentes puedan conocernos más de cerca, escuchar nuestras ideas, opiniones y vivencias como personas queers ¡y drag queens amooorr!

Dyhzy, Fabrii Watson, Lady Nada y Cazzu en el primer episodio de Drag Love.

-¿Qué repercusiones tienen en las redes sociales?

-D: En un momento particular mucha pero ahora solo la de buena calidad (risas).

-LN: Yo estoy muy feliz de saber que a todas las personas que escucharon el podcast les gustó tanto al punto de poder comunicármelo. Muy feliz con todo este revuelo y locura.

-FW: ¡Ay sí, es muy hermoso todo el apoyo de mis seguidores en todos mis proyectos! ¡Les amo!

-Por último… ¿cómo manejan el tema de ser celebridades en el mundo LGTBQ?

-FW: ¡Ayyyy te lo pido! Me encanta ser una celebridad y más aun siendo parte de una comunidad no tan representativa. Sentir que siendo lo que soy y mostrando mi arte también inspiro a las personas a ser libres de quién quieren ser y con orgullo.

-LN: Amo que me consideres una celebridad (risas) Pero no me siento como tal. Creo que soy una persona más en esta hermosa comunidad que va conquistando derechos.

-D: Yo tampoco me considero celebridad, celebridades son otras personas. Pero sí creo que si puedo transmitir un mensaje para mejorar algo y tengo la posibilidad lo voy a hacer.

