El angustiante mensaje de Wanda Nara: "Te extraño más que a nadie"

Wanda Nara manifestó su angustia por la distancia que mantiene con su familia en Argentina.

Debido a las estrictas medidas sanitarias de Europa, por el rebrote de Coronavirus, la diosa deberá mantener aislamiento estricto en París, donde actualmente reside. Alejada de sus seres queridos, la empresaria manifestó su tristeza por no poder ver a su familia, en especial por su pequeña sobrina Malaika, hija de Zaira Nara.

“Te extraño más que a nada ni a nadie”, escribió la esposa de Mauro Icardi, junto a una tierna postal de la niña practicando equitación.

Antes, la mamá babosa subió la misma foto y expresó: "Soy muy fan de Mali". A lo que Wanda también respondió: "Yo más".

El glamour de su vida en París

Días atrás, Wanda Nara respondió las consultas de sus seguidores y reveló detalles de su vida en París. "Me levanto muy temprano, desayuno con los nenes. Los preparo, luego los llevo al colegio. Vuelvo a casa, trabajo, entreno y tengo esteticista en casa todos los días. Luego almuerzo con Mauro y vamos a buscar a los niños. Hacemos tareas, los acompaño a fútbol o vamos al parque, depende el día. Cenamos y vuelvo a empezar", contó sobre la rutina diaria.

Luego agregó datos sobre la espectacular granja cercana a la ciudad francesa. "Tenemos conejos, gallinas, perros, caballos, patos. No me acuerdo más. Y todo en cantidad. Francesca, si pudiera, me convertiría mi casa en una granja. Entonces, tenemos todo en nuestra casa del campo, a la que vamos muy seguido", contó.