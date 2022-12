El cantante y compositor británico Harry Styles llegó por fin a su tan esperado show de "Love on Tour" y su presentación coincidió hoy con el juego de Argentina vs Australia.

Harry Styles sorprendió a los fanáticos que llegaron muy temprano al estadio Monumental de River con una repentina salida al escenario para festejar de manera efusiva la victoria de la Selección Argentina ante el equipo de Australia.

El británico Harry Styles celebró el triunfo de Argentina ante Australia.

Varios asistentes al recital grabaron el momento efusivo de celebración que el ex One Direction tuvo una vez se supo que el equipo de Lionel Scaloni pasó a cuartos de final.

Su espontánea celebración cobra mayor repercusión e interés de la prensa nacional e internacional debido a que su país, Inglaterra aún está en carrera por la Copa del Mundo e históricamente hay una fuerte riña entre ambos equipos, no solo en la cancha sino fuera de ella.

Este mágico, inesperado e increíble momento fue aplaudido por los miles de fans que presenciaron el arengue en vivo por parte del británico. Harry Styles salió saltando y corriendo arriba del escenario con los brazos animando al público presente a que celebrara.

El el video se puede ver la imágen de Lionel Messi de fondo en la pantalla gigante celebrando con todo el equipo nacional y al cantante británico darle fuerza a Selección Argentina. El video que se hizo viral de manera inmediata, fue compartido por varias cuentas en Instagrama, entre ellas, DF Entertainment.

Harry Styles recibe el Premio Libby de la organización PETA

Se conoció que la a organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) le otorgó al compositor británico Harry Styles el Premio Libby por su compromiso con la protección animal.

Harry Styles recibe el Premio Libby de la organización PETA.

Harry Styles ha declarado en varias ocasiones que no come carne y un video en el que se negó a comer un nugget de pollo en medio de un concierto, sirvió para que el cantante enviar un importante mensaje a nivel mundial para proteger a los animales.