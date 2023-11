La China Suárez viene siendo tendencia por una foto que confirma su relación con Lauty Gram. La actriz tiene 3 hijos: Rufina, Magnolia y Amancio. La primogénita de la cantante es la hija que comparte con Nicolás Cabré.

El canchero cambió de look de Rufina Cabré, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré

La cantante siempre se mostró muy unida con sus hijos. De hecho, Eugenia siempre que puede hace tiktoks con los pequeños. Rufina siempre esta a la moda y se sabe todos los trends de los últimos hits. La niña es tendencia cada vez que aparece con su madre porque los fans de la China la tienen como su protegida.

La niña no solo esta a tono con las tendencias en música, sino que siempre lleva un look a la moda. Rufina Cabré cambio su cabello y ahora luce unas mechas chunky muy cancheras en el flequillo, una opción que tenia Kylie Jenner. La China Suárez subió una foto junto a sus dos hijas mujeres y se puede ver el cambio de look de la mayor, aunque Magnolia también se realizó un look inspirado en Taylor Swift.

