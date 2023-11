La vida amorosa de la reconocida modelo y periodista Chechu Bonelli ha estado en el centro de la atención mediática tras los persistentes rumores de infidelidad que han rodeado a su esposo, el futbolista Darío Cvitanich, vinculándolo a la famosa actriz China Suárez.

Bonelli, decidida a poner fin a las especulaciones, rompió el silencio durante su participación en el programa "PH: podemos hablar" con Andy Kusnetzoff.

La charla se centró en la relación de Chechu con Darío, y la modelo no dudó en abordar los rumores que involucraron a su esposo con la China Suárez. "Fue la época en la que la relacionaban con De Paul y en los ciclos de chimentos tiraron que estaba con un futbolista local que tenía una esposa periodista, pero nunca le di bola", reveló Bonelli.

La modelo compartió cómo la China Suárez se acercó a ella para aclarar la situación. "Me entró un mensaje que decía 'Hola Chechu, soy la China' y me contaba todo lo que se estaba diciendo. Le dije que 'Euge, está todo bien. Nunca dudé de mi marido y no hay mucho más que aclarar', y ahí quedó", aseguró Chechu Bonelli, demostrando su confianza en la fidelidad de Darío Cvitanich.

Cómo es la relación actual de Chechu Bonelli y la China Suárez

Andy Kusnetzoff, curioso por conocer más detalles, indagó sobre la relación actual entre Bonelli y la China Suárez. "Y Euge ha estado en casa, o sea que lo ha conocido a Darío mucho tiempo atrás y creo que se siguen en las redes", compartió.

"Él me contó una vez que ella pedía datos para hacer una visa, y yo le pasé el contacto que tenemos nosotros. Después de todo, le pregunté 'Che, amor, ¿nunca te mandó mensajes, no?' Pero no", concluyó, dejando claro que la relación entre ellas es cordial y que nunca hubo motivo para sospechar.

Chechu Bonelli, consciente de la importancia de mantener una comunicación abierta con su esposo, confesó cómo ha cambiado su actitud hacia los celos. "Me he puesto más celosa ahora. Lo controlo más ahora porque ya sé que no tiene esa rutina de antes, de ir a entrenar y volver", reveló la modelo.

