El Chino Darín habló con CARAS y reveló cuáles son los tres infaltables en su armario para crear un look elegante y maduro. El actor, que se caracteriza por tener un estilo elegante, sobrio y relajado con un toque clásico, dejó en claro cuáles son las prendas ideales para recrear sus mejores looks.

Desde atuendos atemporales y masculinos a conjuntos de inspiración europea, el hijo del protagonista de El Eternauta reveló sus elecciones y básicos para pasar la temporada invernal abrigado y sin perder el estilo.

Chino Darín

El Chino Darín revela las tres prendas que no pueden faltar en su look: "Los 30 hacen que uno esté más formal"

Con la llegada de la temporada otoño-invierno y las bajas temperaturas, el Chino Darín reveló a CARAS cuales son sus piezas principales para lucir abrigado y estiloso. El actor dejó en claro que prendas son las básicas de la temporada y cómo recrear sus mejores conjuntos.

“Me baso en la comodidad, pero hay situaciones en las que tenés que priorizar la estética”, comentó en un inició respecto a cuál es la elección que hace en temporada de bajas temperaturas. “Me parece muy cómodo el sobretodo. Abajo podés ir cómodo, hasta casual, y con el sobretodo arriba zafás”, indicó como una de sus piezas favoritas para diferentes tipos de eventos.

“Me gusta el suéter con cuello alto y, depende de la ocasión porque no soy tan afín para usar todo el tiempo, últimamente me estoy poniendo más traje”, reveló. “Hay algo de entrar en los 30 que hace que uno tenga que estar más formal, así que siempre hay que tener un buen traje y una buena camisa a mano”, destacó.

Respecto al calzado, el hijo de Ricardo Darín señaló que le gustan mucho las zapatillas y que “para eventos más formales intento ir a las zapatillas de cuero, porque los zapatos me hacen doler bastante”. “Eso no significa que no pueda usar borcegos, pero la botita de cuero me molesta para la movilidad”, aclaró.

La pareja de Úrsula Corberó fue parte de la presentación de la nueva colección de González (GNZ), Legado, marca de la cual es embajador, en Unicenter. Allí, posó junto a Nicolás Pernas, dueño de la marca, y figuras como Celeste Cid, Eva Bargiela, Michel Noer y Brenda Gandini.

Para el evento, el Chino Darín optó por una estética casual con actitud, vistiendo una campera de pana negra, remera al tono, jeans celestes y zapatillas deportivas, sumando una gorra color bordó que aportó un toque relajado y urbano a su conjunto. La combinación refleja el contraste entre lo sofisticado y lo descontracturado, cada uno fiel a su estilo personal. Por su parte, Pernas eligió un blazer cruzado marrón, camisa blanca y pantalón de vestir negro, completado con zapatos de cuero.

Nicolás Pernas y Chino Darín. (Foto: Carlos Cervetto)

El resto de los invitados como Eva Bargiela eligió un blazer gris, blusa negra con escote profundo y pantalón sastrero, logrando un equilibrio entre formalidad y frescura. Celeste Cid apostó por un conjunto total black con camisa blanca y corbata, mientras que Michel Noher llevó un total black con blazer cruzado. Brenda Gandini, por su parte, se destacó con un sweater oversized gris, camisa blanca y medias finas color borgoña, que combinó con pañuelo al cuello y zapatos de charol, dando un giro audaz y retro al conjunto.

Eva Bargiela, Chino Darín, Celeste Cid, Michel Noher y Brenda Gandini. (Foto: Carlos Cervetto)

El Chino Darín reveló sus tres prendas infaltables para mantener el estilo, sin perder la comodidad y el abrigo durante la temporada invernal. El actor apuesta por un sofisticado sobretodo, un sweater de cuello alto con aire intelectual y un traje que impone elegancia.

MVB