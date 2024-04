El Chino Darín y Úrsula Corberó son una de las parejas más queridas del medio. El actor y la actriz suelen compartir fotos o videos juntos, lo cual desata el furor en las redes sociales. En este caso, el hijo de Ricardo Darín publicó una imagen muy divertida junto a la española.

La divertida foto del Chino Darín y Úrsula Corberó que sorprendió a sus seguidores

Desde que el actor argentino protagonizó el momento en una entrevista en el que dijo: "¿Qué es lo que más te gusta de aquí?¿De España? Mi mujer. Ya tendré tiempo de verla y disfrutarla en la intimidad, que la verdad lo prefiero, para ser sincero. No la definiría, me parece que si la defino la limito”. Esto hizo que cada vez que suban fotos juntos se llene de comentarios y de "me gustas".

Recientemente, el Chino Darín compartió una foto con Úrsula Corberó que sorprendió a todos sus seguidores. El actor argentino publicó una imagen junto a la actriz española en una moto y escribió: "2 teletubbies". La publicación rápidamente se llenó de likes y comentarios halagadores hacia la flamante pareja.

AF.