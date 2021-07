FOTOS| El Cholo Simeone y Carla Pereyra, mimosos en Ibiza

A veces el paraíso no tiene ubicación geográfica. Basta con mirar alrededor para encontrar en los afectos ese amor incondicional que trae la verdadera felicidad. Y aunque algunos lugares del globo deslumbran por su belleza, con playas de ensueño a los ojos de cualquiera, no hay bendición más grande que compartir con el ser amado. Algo de eso fomentan Diego el “Cholo” Simeone (51) y Carla Pereyra (33), que junto a sus hijas, Valentina (2) y Francesca (4), suelen ingeniárselas para pasar tiempo de calidad en familia: una bendición que excede las maravillas del Mediterráneo y cualquier edén.

“Mi lugar en el mundo es mi hogar, donde está mi familia”, declaró la modelo que viene de inaugurar la temporada de verano europeo con el clan, tal como lo mostró el sitio GUACAMOULY.COM.

El Cholo Simeone y Carla Pereyra, mimosos en Ibiza. Fotos: Guacamouly.com.

Después de proclamarse campeón con el Atlético de Madrid –el pasado 23 de mayo– y como parte de los festejos tras una temporada azotada por el Covid-19, las recientes vacaciones del entrenador y su familia en Ibiza fueron la excusa ideal para celebrar a lo grande. “¡Una semana de este momento y lo celebro! Porque no saben lo que cuesta llegar hasta aquí. ¡y lo rápido que se pasa este momento! Aunque la felicidad perdure en nuestros corazones siempre”, compartió Pereyra en la entrega del título de liga de Simeone.

Con el mar a sus pies y el juramento de amor intacto, que los une formalmente hace más de dos años, la sólida pareja se dio un respiro necesario tras un año particularmente difícil. “El confinamiento del 2020 ha sido bastante duro y poco alentador. Pero si hay algo que me ha dejado todo esto es un mensaje de gratitud, por estar todos sanos y también una bocanada de consciencia humana, porque nos hemos convencido de que en cualquier momento, a cualquiera de nosotros, nos puede cambiar la vida de repente”, reflexionó la empresaria y añadió: “Más allá de todo, los niños han normalizado esta situación más y mejor que nosotros porque es sencillamente lo que ven y crecen así, lo cual no me parece mal. La mayor es muy consciente de que están los bichitos, por eso lleva barbijo, se lava las manos a cada rato y se pone gel. Su educación sobre salud e higiene ha sido reforzada”.

A puro relax aunque sin descuidar la diversión, el exfutbolista y la modelo no solo disfrutaron del mar y sus bondades. Los juegos playeros y las caminatas al atardecer en familia fueron highlights en buena parte de un itinerario que tuvo como único objetivo descansar. Así como también lo fue la boda íntima de Giovanni (hijo de Simeone con Carolina Baldini) con Giulia Coppini en un romántico enclave mediterráneo de la isla con 50 personas. “Que el amor que hoy sienten y nos inunda, los acompañe eternamente”, les deseó Pereyra que junto a su papá y sus herederas fueron testigos protagonistas de la unión.

Aunque la postal es la misma de todos los años, con el mar como escape familiar de la rutina en Madrid, ser testigos del crecimiento de sus hijas es un desafío diario. “Las nenas son más exigentes, sin lugar a dudas. A los pibes les tirás una pelota y ya está, juegan. Las pibas demandan creatividad, piso, mucho piso, están tremendas, pero están divinas”, admitió el “Cholo” y sumó: “Vamos en el auto y va sonando el himno del Atlético. Francesca sabe la letra perfecta, lo sabe mucho mejor que yo”, admite el símbolo del club. Y con la certeza de que ningún sueño profesional igualará jamás al de la construcción de su familia, ensamblada con sus otros tres varones, la estrella del fútbol, que antes de cualquier rol en la cancha se desempeña como papá, reafirma con orgullo: “Con mi familia somos un gran equipo”.