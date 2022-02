El conmovedor relato de Vero Lozano tras su caída: "Sentía que me estaba por morir"

Vero Lozano habló en Cortá por Lozano y contó detalles de su tremendo accidente en una pista de esquí en Aspen.

Después de la circulación del video, la conductora contó cómo fue el horrible momento que vivió en una aerosilla. “Es una silla séxtuple (para seis personas) donde íbamos tres personas. Ni bien uno pone la cola en la silla, los bastones se traban pero falló, entonces en ese momento aviso a quien estaba a cargo para que paren la silla, la gente empieza a gritar y nunca se detuvo”, contó Vero Lozano desde la casa que alquila en esa ciudad.

"Cuando voy a sentarme, levanto el culito para saltar el bastón, pero estaba trabado y quedé colgada. La aeroisilla empieza a avanzar y yo quedo agarrada de uno de los fierros de la silla con la mano derecha y del otro lado de agarraba Analía Franchín, y la instructora me agarraba del casco”, continuó.

Conmovida por este relato, Vero Lozano también contó qué fue lo que pensó en ese momento. Sentía que me estaba por morir realmente. Veía y escuchaba todo. La virgen me protegió. Sentí que estaba en manos de Dios. Gracias a Dios, tengo perseverancia y entrenamiento sino no sé qué hubiera pasado”, dijo entre lágrimas.

Vero Lozano y la dolorosa recuperación

Vero Lozano cayó desde siete metros de altura y sufrió una gran lesión en sus talones. Según reveló, la operación será este jueves y deberá aguardar reposo durante 7 días antes de poder volver al país en un avión sanitario.

"La operación durará 4 horas y es boca abajo. Tiene que meter clavos para reconstruir porque el pie me quedó como una papa que se aplastó. Sé de la gravedad de la situación, pero confió”, dijo la conductora y aseguró que la recuperación será muy lenta.

Vero Lozano también destacó la negligencia del centro de esquí, Aspen Snowmass, y aseguró que “nadie se contactó con ella para ver cómo estaba”. "Hay abogados trabajando en el tema”, disparó.