Mirtha Legrand cumplió 96 años y decidió celebrarlo a lo grande. Fiel a su estilo, la primera dama de los almuerzos recibió a figuras del espectáculo y la política en su casa de Palermo.

Entre la lista de selectos invitados se incluyeron Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin, su nueva novia; Adrián Suar, quien llegó después de su función en el teatro; Jorge Lanata y Elba Marcoveccio y Carlos Rottemberg con su esposa.

PH: Ernesto Pages | El cumpleaños de Mirtha Legrand: las mejores fotos de la gran fiesta de la diva.

Además, su familia que incluyó a Marcela Tinayre, Ámbar de Benedictis, Juana Viale y Nacho Viale junto a sus amigas más íntimas.

Horas antes de la gran fiesta, Mirtha Legrand habló en Intrusos sobre esta fiesta y contó que Lilita Carrió también fue invitada al igual que Susana Giménez. "Tiene a su perra Thelma muy enferma y está en Uruguay. Seguro me llama tarde", reveló la diva en el programa de América.

PH: Ernesto Pages: Marcela Tinayre.

PH: Ernesto Pages: Jorge Lanata y Elba Morcovecchio.

PH: Ernesto Pages: Nacho Viale y Lucía Pedraza.

PH: Ernesto Pages: Juana Viale.

PH: Ernesto Pages | Carlos Rottemberg y Karina Pérez Moretto.

PH: Ernesto Pages | Raúl Lavié y Laura Basualdo.

PH: Ernesto Pages | Susana Reta, Martin Cabrales y Dora Sanchez.

PH: Ernesto Pages | Horacio Rodríguez Larreta y Milagros Maylin.

Adrián Duar y Pablo Codebilla.

Stefanie Schuster, Mirtha Legrand y Jacqueline Schuster.

PH: Ernesto Pages | Dani Mañas.

PH: Ernesto Pages | Alejandro Veroutis y Coca Calabró

PH: Ernesto Pages | Lucía Galán.

Una noche de ensueño: menú y deco en la fiesta de Mirtha Legrand

Mirtha Legrand preparó todo con el mejor equipo. La diva preparó tres cambios de look para la noche y eligió ella misma el delicioso menú que estuvo a cargo de la empresa Schuster.

Para la recepción la diva eligió una carta que incluye macarrón de blue cheese y avellanas , spring roll de vegetales asados con salsa ponzu , tomates reliquias y ricota de almendras sobre flat de semillas entre otros platos.

Como plato principal se ofrecerá rissoto mantecato con sartén de hongos patagónicos y tierra de pistacho, entrecot braseado con, oporto cebollas dulces y terrina de papas domino. La noche culminó con un distinguido postre, súper pafait de chocolate belga con crema merengada y berries.

En cuanto a la decoración, el artista Ramiro Arzuaga fue el encargado de ambientar su departamento de Palermo. En la previa, el decorador contó que Mirtha eligió los colores pasteles para la deco. "Van a ser crudos, las flores van a ser unas rosas importadas de Colombia”, contó en Socios del espectáculo.

“Este año me pidió que estén cómodos, me mostró los colores pasteles que quería, me mostró los vestidos que no puedo contar nada de eso, yo siempre me guío para que esté sentada y la mesa haga juego con ella también”, agregó.

"Son más o menos 40 invitados, la mesa de ella, y después son tres mesas más. Van a estar todos sentados en una ubicación específica, y van a estar estas fotos antiguas de Mirtha, su familia, sus películas", siguió.